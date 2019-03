Dat huet de Me Philipe Penning, den Affekot vum Ugekloten en Donneschdeg de Mëtteg ënnerstrach. En Uerteel gëtt den 8. Mee um Stater Geriicht gesprach.

Et hat e bëssen eppes vu Kulturkampf: de Prozess, am Nomëtten, um Stater Geriicht géint de 25 Joer ale Fils vum Museker Serge Tonnar. Den Tun Tonnar krut dunn de Prozess gemaach wéinst sengem Lidd „FCK LXB“, dat fir „Féck Lëtzebuerg“ steet.

AUDIO: Tun Tonnar viru Geriicht - Reportage Eric Ewald

Dora gouf sech zejoert, um Enn vun der Walcampagne, ënnert anerem un der ADR an un déi Konservativ geriwwen; den ADR-Kandidat Fred Keup, de Kandidat vun déi Konservativ Joé Thein an e Mann, deen ewell e puermol wéinst Opruff zum Haass veruerteelt gouf, haten doropshi Plainte gemaach. Hei déi 3 Extraiten, ëm déi et geet:

AUDIO: Extrait aus dem Lidd „FCK LXB“ vum Turnup Tun

An engem struppevolle Sall - a mat méi Policepresenz wéi soss - goung et ëm de Virworf vun der Beleidegung.

Hien hätt kee vernannt, mä op d'auslännerfeindlech Haltung vu Leit wëllen opmierksam maachen, déi senger Meenung no hetze géifen, sot den Ugekloten. „Däerf een do soen, wat ee wëll?“, wollt d'Presidentin vum Geriicht direkt wëssen. Et géif natierlech Limitte ginn, war d'Äntwert dorop. Hie kéint novollzéien, dass Leit sech dat net gefale loossen, mä dat wär seng Äntwert op deen identitären Discours. „Vill méi perséinlech geet et awer net!“, huet d'Riichterin ze bedenke ginn. Et wär och säi Recht, deene Leit mol de Bass ze halen, huet de Beschëllegte gemengt. Et wär just d'Fro, a wéi enge Limitten, sot d'Presidentin vum Geriicht dorop. Féck wär keng Beleidegung, a wann hien et anescht formuléiert hätt, dann hätt et net deen Impakt gehat, sou den Ugekloten, fir dee Féck kee Wuert, fir ze beleidege wär. Dat Ganzt wär net perséinlech gemengt gewiescht, mä géint eng Ideologie geriicht, fir déi déi Leit stéingen.

De Me Philippe Penning, Affekot vum Beschëllegten, huet vun enger iwwerspëtzter Formuléierung geschwat an op d'Meenungsfräiheet higewisen. D'Lidd wär eng Reaktioun op identitär Inhalter, ë.a. vun der ADR an déi Konservativ, et wär legitim, Positioun dogéint ze bezéien an dat Ganzt net perséinlech gemengt gewiescht. Et hätt och keng Absicht fir ze schuede virgeleeën. Dat huet d'Vertriederin vum Parquet anescht gesinn: Féck a Verbindung ze brénge mat Nimm hätt eng aner Bedeitung; et wär eng vulgär Ausso, déi d'Zil hätt, fir Leit ze denigréieren. Perséinlech Attacke wären net acceptabel, an d'Lidd wär iwwert dat erausgaangen, wat erlaabt ass. Wéinst der Absicht fir ze schueden, a well een net Toleranz priedegen a bei sech selwer aner Moossstief usetzen dierft, sollt eng Geldstrof vu 1.500 € gesprach ginn.

Do virdrun hat de Me Alex Penning, Affekot vum Fred Keup, well d'Satire beim Perséinlechen ophale géif 5.000 € Schuedenersatz gefrot, sou wéi de Joé Thein, dee sech duerch d'Wierder am Lidd blesséiert sot. Den 3. Mann huet eng ëffentlech Entschëllegung gefuerdert, 10.000 € Schuedenersatz an dass d'Lidd geläscht gëtt.

D'Uerteel gëtt den 8. Mee gesprach.