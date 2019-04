Klibberen ass eng al kathoulesch Traditioun. D'Kanner, meeschtens Massendénger gi vu Gréngen Donneschdeg u bis Ouschtersonndeg duerch d'Stroosse klibberen.

Wärend deenen Deeg iwwerhuelen d'Jongen a Meedercher den Déngscht vun de Klacken, dat heescht si zéie moies, mëttes an owes mat hire Klibberen oder Ratschen duerch d'Stroossen. Deen Déngscht ass fräiwëlleg, gëtt awer op Ouschtersamschdeg gär mat Ouschtereeër, Schockela an och Sue belount.

Wat gesonge gëtt:

Moies vu 6 Auer un: "D'Moiesklack laut"

Um 12 Auer: "D'Mëttesklack laut"

Vun 18 Auer un: "D'Owesklack laut"

Eng hallef Stonn virun der Mass: "D'Klack laut fir d'éischt"

Eng Véierelstonn virun der Mass: "D'Klack laut fir d'zweet"

5 Minutten virun der Mass: "D'Klack laut of"

D'Ouschtere sinn do, d'Ouschtere sinn do. Gitt eis déi Eeër eraus, déi rout, déi wäiss, déi blo.

Dik dik dak, dik dik dak, muer ass Ouschterdag! Mir hu misse klibbere goen, fréi a spéit a bis an d'Nuecht, dofir komme mir Iech froen, hunn Är Hénger och geluecht. Dik dik dak, dik dik dak, muer ass Ouschterdag!

An de leschte Joren hëlt d'Traditioun awer ëmmer méi of. Huet et fréier nach an all Duerf oder Quartieren geklappert, bleift et op ville Plazen am Land roueg. Dacks gëtt och just nach d'Moiesklack gelaut.

Dofir, wann der Kanner ënnerwee begéint, déi mat hire Kléck, Jarren oder Rubbel klibbere ginn, am beschte méi lues fueren.

zu Kanech gi se klibberen

Wisou gi keng Klacke gelaut?

Am Gedenken un d'Leide Christi dierfe fir d'Mass vu Gréngen Donneschdeg u bis Ouschtersonndeg weder Kierchenuergelen, nach Klacke ze héiere sinn. De Kanner gouf fréier gär gezielt, datt d'Klacke roueg sinn, well se all op Roum geflu sinn, fir do de Seegen unzekënnegen an d'Ouschterbeicht ofzeleeën.

Um Sonndeg: D'Ouschtermass an de Seegen Urbi et Orbi gi vun 10 Auer un op RTL.lu an op der App am Livestream gewisen.

LIVESTREAM: Ouschtermass an Urbi et Orbi live vun 10 Auer un

Geschichtleches

Dem Lëtzebuerger Jurist an Auteur Edmond de la Fontaine no geet d'Klibberen op en alägyptesche Brauch zeréck. Wärend der Trauerzäit nom Osiris sengem Doud goufen esou déi béis Geeschter verdriwwen.

1482 gouf d'Klibberen an engem Buch ernimmt. Am "Weltbuch" vum Sebastian Franck heescht et 1534, datt een duerch d'Klibberen oder d'Klappen duerch d'Stad d'Leit an d'Kierch geruff huet.

Geklibbert gëtt awer och wärend dem jiddesche Purimfest, e Fest, dat drun erënnert, datt all d'Judden sollte vum Haman ëmbruecht ginn. D'Judde goufen awer gerett, wat zanterhier gefeiert gëtt. Op Purim ginn deemno Texter aus dem Buch Ester virgelies an all kéiers wann den Numm Haman virkënnt, klibberen d'Kanner ganz haart, sou datt den Numm am Kaméidi ënnergeet.