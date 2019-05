Nieft der Police bereede sech och d'Kathedral an de Commerce, awer och d'Fournisseure vum Haff op de 4. Mee vir.

Sécherheet: Groussasaz fir d'Staatsbegriefnes

„Ganz ganz vill“ Poliziste sinn e Samschdeg fir d’Staatsbegriefnes am Asaz. De Minister fir Bannesécherheet François Bausch konnt dësen Donneschden um Bord vun der zoustänneger Chamberkommissioun keng präzis Zuel nennen, mä hie sot: „ech weess net, ob et de ganze Corps* ass, mä et sinn der ganz vill am Asaz“.

AUDIO: Extrait François Bausch

Et wier schonn eng „ganz spezifesch Situatioun, well mer och vill auslännesch Gäscht hei hunn“, sou de Minister, dee präziséiert huet, datt och d’Arméi am Groussasaz wier.

Och d’Police schwätzt vu „ganz groussem“ Dispositif fir d'Staatsbegriefnes: D’Police „markéiert eng visibel Presenz“ heescht et op Nofro hin. Donieft wiere Beamten an Zivil an der Stad.

Present si se haaptsächlech ronderëm de Palais, um Parcours vum Cortège an an der Kathedral. Doriwwer eraus gi fix a mobil Sécherheetsperimeter opgestallt an et wier een op der Place d'Armes present, wou d'Leit dat Ganzt um groussen Ecran kënne suivéieren.

Wichteg Aufgab fir d’Police wier dann d’Gestioun vum Verkéier, woubäi och séchergestallt gëtt, datt do, wou et verbueden ass ze parken, och kee parkt.

Genee wéi de Minister wëll d'Police keng Zuel vu Beamte nennen déi am Asaz sinn.

D'Militär dogéint huet hir ongeféier Zuel genannt. eng 250 Zaldote wäerten e Samschdeg an der Stad am Asaz sinn. Ronn d'Hallschent vun hinne wäert mat den 250 Scouten tëscht dem Palais an der Kathedral fir den Éierespaléier stoen. Déi aner Membere vun der Arméi sinn dofir zoustänneg, fir de Sarge an d'Fändelen ze droen. Eng ganz Partie Zaldote sinn um Fetchenhaff wéinst de Kanouneschëss positionéiert.

*Laut Statec huet d’Police – Cadre superieur, Inspekter, Brigadier an administratiivt an technescht Personal abegraff – ronn 2.100 Leit d’lescht Joer gezielt. 20% méi wéi virun 10 Joer.

Preparatiounen an der Kathedral

Een Dag hunn déi responsabel vum Haff, der Gemeng, der Kathedral a vun RTL nach fir sech op e Samschdeg, fir d’Staatsbegriefnes virzebereeden. Kinneklech Famillen aus 10 verschiddene Länner hu sech ugemellt. D’Begriefnes vum Grand-Duc Jean gëtt zu engem groussen Evenement mat internationaler Envergure. RTL an d’BCE, de Broadcast Center Europe, bereede sech drop vir, fir d’Staatsbegriefnes ze filmen a live an d’Welt ze schécken. Dat bedeit eng koordinéiert Organisatioun tëscht dem Haff, der Gemeng Lëtzebuerg, der Kathedral, RTL a BCE. D’Isabelle Henschen war en Donneschdeg bei der Installatioun vu Luuchten, Toun a Kameraen an der Kathedral dobäi.

Och d'Bâtiments publics si bei der Organisatioun mat involvéiert. Sou kommen zum Beispill eng Rei Still fir d'Kathedral vun hinnen. Donieft gehéieren och d'Teppecher an d'Fändelen ëffentleche Gebaier.

Preparatioune vun de Fournisseurs de la Cour

D'Preparatioune fir d'Begriefnes vum Grand-Duc Jean lafen op Héichtouren. Nëmme knapp zwou Wochen ass dem groussherzoglechen Haff bliwwen, fir alles op d'Been ze stellen. An och déi eenzel "Fournisseurs de la Cour" sinn hei voll am Asaz an hëllefen, wou se nëmme kënnen, fir dem fréiere Grand-Duc Jean eng leschte Kéier hir Éier ze erweisen.

Preparatiounen am Commerce

D’Stad wäert e Samschden am Ausnamezoustand sinn an esou huet sech och fir d’Stater Geschäftsleit d’Fro gestallt, ob se hir Dieren deen Dag regulär opmaachen oder net. D’Entscheedung gouf jidderengem selwer iwwerlooss a bis op Verschiddener, déi hir Diere wärend der Zäit vum Begriefnes zoumaachen, schéngen déi meescht regulär opzehunn. Ma och si weise Betraffenheet.

Ausbléck op d'Begriefnes vum Grand-Duc Jean

