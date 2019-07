D'Kontrollautoritéit vun der Justiz war e Mëttwoch bei d'Chamberkommissioune vun der Justiz a bannenzeg Sécherheet an der Verdeedegung invitéiert ginn.

No där Sëtzung gouf op Säite vun den Deputéierte vun engem gudden Austausch geschwat, bei deem ee vill konkret Informatiounen an Äntwerte kritt hätt.

D'Volleksvertrieder si bei hirer Meenung bliwwen, dass et zu gesetzlechen Nobesserunge misst kommen, d'Oppositioun huet iwwerdeems ervirgehuewen, dass bei der Justiz séier wuel perséinlech Recherchë kéinte gemaach ginn, soudass de Laurent Mosar vun der CSV d'Impressioun hat, "dass de Parquet général e Freideg ganz vill Wourechte virenthalen hätt."

Fir de Charel Margue vun déi Gréng, President vun der Justizkommissioun, sollt elo Rou an den Dossier kommen an no der Vakanz weider doru geschafft ginn, wann déi entspriechend Rapporte vun der Generalinspektioun vun der Police a vun der Dateschutzkommissioun virleien.