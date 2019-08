E Samschdeg de Moien géint 9.30 Auer war eng Pressekonferenz mat ë.a. dem Aarbechtsminister Dan Kersch an dem Direkter vum CGDIS dem Paul Schroeder.

Um Samschdeg den Owend kënnt de Regierungsrot ënnert dem Premier Xavier Bettel zesummen, fir iwwer weider Moossnamen an Hëllefen ze diskutéieren.

Eng vun den éischten Informatiounen, déi een op der Pressekonferenz gewuer gouf, war, datt d'Regierung eng Versammlung fir d'Bierger vu Käerjeng a Péiteng organiséiert gëtt. Dat Ganzt zu Péiteng an déi betraffe vu Käerjeng gi mat Busser eriwwer transportéiert.

Dann huet de Minister Dan Kersch nach den Asaz vun all de Leit, déi um Freideg gehollef hunn, gelueft. Weider huet hie präziséiert, datt d'Inneministesch Taina Bofferding esou wéi de Premier Xavier Bettel hir Vakanz ofgebrach hunn an um Wee zeréck op Lëtzebuerg sinn.

© Val Wagner / RTL

19 Leit goufen um Freideg den Owend blesséiert, 2 Persoune koumen an d'Spidol. Eng Persoun ass nach am kriteschen Zoustand, nodeem si en Häerzinfarkt gemaach huet.

A béide Gemenge sinn zesummegezielt eng 80 bis 100 Haiser aktuell net bewunnbar. Um Freideg den Owend waren eng 200 Pompjeeë a 40 Policebeamten an der betraffener Regioun am Asaz. 60 Leit hu bis elo misste relogéiert ginn, 20 Persounen aus der Péitenger Gemeng, 40 vu Käerjeng. Sollten Haiser als onbewunnbar deklaréiert ginn, mussen d'Gemenge Solutioune fir dës Leit fannen.

Da gëtt et an der Regioun Problemer mat den Héichspannungsleitungen. 4 Maste sinn ëmgeknéckst. Hei ass e Geforepunkt, well d'Stroumleitungen erofhänken. Aus deem Grond sinn dann och d'Geschäfter an der Géigend zou. D'Firma Sotel ass aktuell am Gaangen, fir alles ofzesécheren. Dohier bleift och de Rondpoint Biff zou, well et ze geféierlech ass. Och tëscht Lénger a Käerjeng bleift weider gespaart.

© Didier Weber / RTL © Didier Weber / RTL © Didier Weber / RTL © Didier Weber / RTL © Didier Weber / RTL

Och d'Botze vun de Stroosse kann daueren. Als éischt géif een elo emol déi wichteg Stroosse raumen a botzen, dono dann all déi aner. D'Arméi gouf mobiliséiert, fir a béide Gemengen ze hëllefen. Aktuell sinn dëst emol 20 Mann, déi awer nach opgestockt solle ginn. Et ass geplangt, fir d'Zaldoten direkt e puer Deeg an den Uertschaften ze loossen, fir hei d'Leit an déi lokal Autoritéiten z'ënnerstëtzten.

D’Arméi ass haut sur Place fir beim Raumen an de concernéierte Stied ze hëllefen. 21 Militär mat Camionen a spezialiséiertem Material fänken haut géint 10 Auer u mat raumen. https://t.co/yQotxU9Tgb — Lëtzebuerger Arméi (@ArmyLuxembourg) August 10, 2019

Och d'Gemengenaarbechter an d'Pompjeeë sinn nach ëmmer am Asaz. Eng 50 Leit vun der Péitenger Gemeng géifen aktuell hëllefen, esou de Pierre Melina. Och hien huet d'Noperen, déi gehollef hunn, gelueft an huet hinne Merci fir hiren Asaz gesot. De Stuerm hätt zu Rodange ugefaangen a wier iwwer Rolleng op Péiteng gezunn. D'Awunner aus der Grenzgemeng sinn an Hoteler relogéiert, d'Sportshal Bim Diederich gouf net gebraucht.

De Vertrieder vun der Käerjenger Gemeng Fränk Pirrotte huet da präziséiert, datt et zu Käerjeng ronderëm d'Biff grouss Problemer gëtt. Hei sinn d'Haiser net méi bewunnbar. 40 Leit goufe relogéiert, de Gros vun hinnen an Hoteller. Bis den 19. August bleiwe mol sécher 25 Leit an den Hoteller, 15 weider betraffe Persoune konnte bei Familljemember ënnerkommen. Hie präziséiert dann och nach, datt scho weider Gemengen hir Hëllef an Ënnerstëtzung ugebueden hunn.

De Groussherzog huet dann och annoncéiert, fir sech e Bild vun der Situatioun ze maachen. Hie gëtt géint 15.30 Auer an der Regioun erwaart.