Nei Gesiichter um politesche Parquet. Mir stellen iech déi nei Deputéiert vir, en Dënschdeg d'Semiray Ahmedova vun déi Gréng.

Virun der Ried zur Lag vun der Natioun gouf déi nei Deputéiert Semiray Ahmedova vun déi Gréng vereedegt. Si iwwerhëlt jo dem Roberto Traversini säi Mandat an der Chamber, vun deem de fréiere Buergermeeschter vun Déifferdeng no den turbulente leschte Wochen zeréckgetruede war. Déi nei Politikerin an der Grénger Fraktioun koum an de leschte Chamberwahlen am Süden op déi 9. Plaz vun 23. D'Kandidaten, déi virun hir gewielt waren, hunn d'Deputéierte-Mandat aus perséinleche Grënn net ugeholl. An och fir déi jonk Politikerin vun Diddeleng koum d'Propos onerwaart.

4 Joer laang huet d'Architektin an Urbanistin am Ministère vun der Landesplanung geschafft. A bis de Weekend virun enger Woch war dat och weiderhin de Plang. Ma du koum den Uruff vun der Grénger Fraktiounscheffin.

"Sonndes um 16 Auer huet d'Josée Lorsché mir ugeruff a gefrot: 'Bass Du prett fir den Challenge unzehuelen?' Ech muss soen, ech hunn net ganz laang iwwerluecht... Engersäits ass do déi Euphorie 'Wow, du kriss déi Chance' an dann awer och déi Angscht 'Wat kënnt op mech duer?'", sou d'Semiray Ahmedova. En Iwwergang, dee vläicht e Strapp ze séier gaangen ass.

Ma no hirem Engagement 2017 bei déi Gréng, mat deene si dat selwecht Joer an d'Gemengewahle gaange war, an hirer Participatioun 2018 bei de Chamberwahlen, wëll déi 38 Joer jonk Politikerin hiert politescht Engagement elo erfëllen: "Also politesch hunn ech mech engagéiert, well ech wëll eppes bewierken. Ech hoffen, dass ech déi Geleeënheet wäert kréien, fir eppes ze bewierken an och fir meng Liewenserfarung a Beruffserfarung kënne mat anzebréngen."

Beruffserfarung huet d'Semiray Ahmedova am Architektebüro gesammelt. Duerno huet si 4 Joer laang bei myenergy nohalteg Bauberodung gemaach. Déi lescht 2 Joer huet d'Architektin am Ministère vun der Landesplanung um Pacte Logement matgeschafft. Eng Expertise, déi hir als zukünfteg Presidentin vun der Logementskommissioun ze gutt komme wäert. "Ech fannen, mir kënnen déi Problematik an deem Sënn ugoen, andeems mir eppes Neies, nei Richtungen, nei Weeër uginn. Wéi z.B. nei Wunnformen. Eng Mobilisatioun vun Terrainen, déi vläicht kéint méi séier kéint geschéien, wéi dat, wat mir bis elo kennen. Awer och Revitalisatioun a Sanéierung vun ale Gebaier", sot d'Politikerin vun déi Gréng.

Mam Semiray Ahmedova als nei Deputéiert, hunn déi Gréng elo als éischt Fraktioun iwwerhaapt eng Paritéit tëscht weiblechen a männlechen Deputéierten. Wann d'Chantal Gary Enn Oktober bis bäikënnt, sinn d'Fraen esouguer an der Majoritéit. "Ech sinn immens houfreg. Ech setze mech och immens vill fir alles an, wat weiblech Aktivitéite sinn. Op der Aarbecht war ech bis elo Déléguée à l'égalité femmes-hommes an ech hu keen anert Wuert wéi 'Ech sinn immens houfreg doriwwer'".

Wirtschaft, den Tourismus, bannenzegt Sécherheet, Kultur, Energie a Landesplanung si weider Dossieren, déi Politikerin vun Diddeleng an der Chamber matgestalte wëll.