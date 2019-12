D’ADR-Fraen stelle mat groussem Bedaueren a Bestierzung fest, dass d'Sylvie Mischel hiert Mandat als Presidentin néiergeluecht huet.

No der Demissioun vun der Vizepresidentin vun der ADR, nodeems si en ëmstriddene Bäitrag op Facebook gepost hat, huet sech de Comité vun den ADR-Fraen e Mëttwoch de Moien zu Wuert gemellt, wou d'Sylvie Mischel och Presidentin war an als dëst och hiert Mandat néiergeluecht huet.

D'ADR-Fraen wieren entsat iwwert déi "erpressereg Methoden, déi de Parteipresident Jean Schoos an de Generalsekretär Alex Penning benotzt hätten, fir dat Zil ze erreechen..."

De President an de Generalsekretär hätten hir virgefaasste Meenung an der Press verbreet an hätten et mol net fir néideg fonnt, am Virfeld mat der Madamm Mischel Récksprooch ze halen, ass am Schreiwes ze liesen. Déi zwee hätten den Androck ginn, dass si vun Ufank u schonn hir Decisioun geholl haten, nach ier d’Exekutiv konnt iwwert déi Fro deliberéieren.

D'ADR-Fraen gesinn do dran eng Mëssuechtung vun der Exekutiv vun der Partei.

Offiziellt Schreiwes

Pressecommuniqué vun den ADR Fraen iwwer d‘Démissioun vun hirer Presidentin D’ADR Fraen hu misse mat groussem Bedaueren a Bestierzung feststellen, datt d’Mme Mischel hirt Mandat als Presidentin vun den ADR Fraen néiergeluecht huet.

Si sinn entsat iwwert déi erpresseresch Metouden, déi de Parteipresident Jean Schoos an de Generalsekretär Alex Penning benotzt hunn, fir dat Zil ze erreechen.

De President an de Generalsekretär hunn hir virgefaassten Meenung an der Presse verbreed an hunn et mol net fir néideg fonnd, am Virfeld mat der Madamm Mischel Récksprooch ze halen. Déi zwee hunn den Androck ginn, datt si vun Ufank un schonn hir Decisioun geholl haten nach ir d’Exekutiv konnt iwwert déi Fro deliberéieren.

D’ADR Fraen gesinn do drann eng Messuechtung vun der Exekutiv vun der Partei.

D’ADR Fraen froen sech ewéi eng Méiglechkeeten hinnen nach bleiwen fir hir Meenungsfräiheet auszeüben an fir weiderhinn eng wäerteorientéiert Politik ze maachen.

D’ADR Fraen huelen zur Kenntniss, datt d’Madamm Mischel hir Funktiounen nëmmen temporär neiergeluecht huet an hoffen, datt si op deem nächste Frae-Kongress nees fir d‘Presidentschaft kandidéiert.

De Comité vun den ADR Fraen,

ouni hir Presidentin