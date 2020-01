De Journalist a Spezialist fir Kinnekshaiser huet sech an engem Interview mat der belscher Press zu de Kriticke géint d'Grande-Duchesse geäussert.

Am Rapport vum Jeannot Waringo iwwert de groussherzoglechen Haff gëtt d’Grande-Duchesse Maria Teresa net a Fro gestallt. Dat mengt op jiddwer Fall de Stéphane Bern. De Journalist, spezialiséiert a Kinnekshaiser, huet bei onse Kolleege vum belschen RTL d’Maria Teresa a Schutz geholl. Senger Meenung no wier si Affer u Machismus. Si hätt et verdéngt anescht behandelt ze ginn, wéi déi "Petits journaleux" iwwert d'Fonctionnement vum Haff wollte schreiwen.

Viru bal 2 Wochen hat d'Land ënnert anerem bericht, datt um Haff "keen Zougrëff op d'Maria Teresa" hätt, an anere Wierder: Si géing maachen, wat se wëll.

De Stéphane Bern steet esouwuel der groussherzoglecher Koppel, wéi och dem Premier Xavier Bettel no.

