Zanter e Freideg 11.24 Auer ass de faméise Waringo-Rapport iwwert de Fonctionnement hannert de Mauere vum Haff public.

De fréieren IGF-Direkter Jeannot Waringo huet eng Zort "Screening" zanter dem Summer gemaach an huet seng Impressiounen opgeschriwwen an opgelëscht. Déi 44 Säite louchen e Freideg de Moien der Regierung am Ministerrot vir, duerno gouf d'Schrëftstéck public gemaach.

De Waringo-Rapport noliesen

"De Fonctionnement vun der Monarchie muss reforméiert ginn", wat d’Gestioun vum Personal um Haff ugeet. Ënnert anerem dat liest een aus dem Waringo-Rapport eraus. Et géif keng aner Léisung.

De Rapport confirméiert, datt tëscht 2014 an 2019 am Ganzen 51 Leit gekënnegt hunn oder gekënnegt kruten, dat op engem Gesamtpersonal vun 110 Leit. Mat deem Staff huet den Observateur wärend senger Missioun eng ganz Rei Gespréicher gefouert, déi hien zu senge Konklusioune beweegen.

Déi éischt Deeg am Palais hätt hien, wéi mer scho geschriwwen haten, eng gewëssen Angscht bei de Mataarbechter gespuert, liest een do schwaarz op wäiss. Eng Angscht, fir de béise Fanger gemaach ze kréien, vernannt ze ginn, eng "Anxiété d'être réprimandé" an eng Angscht carrement, hir Plaz ze verléieren.

RTL NEWS: Klima vun Angscht dominéiert um groussherzoglechen Haff

Et geet am Rapport och Rieds vu konstante Pressiounen. Mataarbechter wieren dacks krank, géife sech schlecht fillen a séier eng aner Aarbecht sichen. Ënner Kolleege géif et nëmme wéineg Jovialitéit, wéineg Humor ginn. "Chacun est sur ces gardes et pèse ses paroles". Intern Kommunikatioun géif et quasi net a Problemer géifen nëmme seelen diskutéiert. D'Konsequenz dovunner wieren "Non-dits" a Rumeuren.

De Jeannot Waringo confirméiert a sengem Rapport och d'Roll, déi d'Grande-Duchesse um Niveau vun der Personalgestioun an dem Rekrutement, respektiv den Entloossunge spillt. Si géif déi wichtegst Decisiounen huelen. An op d'mannst zwee Fäll hätt hie kloer d'Präsens vun der Grande-Duchesse am Fonctionnement vum Haff gespuert. Dobäi hätt d'Groussherzogin u sech jo nëmmen eng representativ Roll ze gutt.

Ze notéieren och, datt de Jeannot Waringo d’Gefill krut, datt hie vum Haff als "élément perturbateur" ugesi gëtt, dat spéitstens dunn, wéi en Affekotebüro vum Haff mandatéiert gi war, fir op eng spezifesch Fro vun him ze äntweren. Dobäi huet hie seng Missioun empfonnt als een, dee kéint hëllefen, d’Cour Grand-ducale ze moderniséieren.

Medien hunn iwwert déi lescht Wochen an Deeg och iwwert d'Roll vun der Fra vum Grand-Duc bericht. De Grand-Duc hat sech géint d'Attacke géint seng Fra gewiert. De Journalisteverband A.L.J.P huet d’Reaktioun vum Staatschef kritiséiert.

Eng kloer Recommandatioun betrëfft och de Rekrutementsprozess. Där gëtt et haut nämlech keen, dee kloer definéiert wier. An deem Kontext falen och d'Sätz "il faut d’abord accepter la nécessité du changement. C’est essentiel. Sans changement tout système s’arrête et étouffe".

Een zentraalt Puzzelstéck an dësem neie Rekrutementsprozess wier an den Ae vum Jeannot Waringo den Hofmarschall, deen zesumme mam Secrétaire de l'administration des biens, Jean-David van Maele, eng wichteg Roll iwwerhuele kéint.

Da misst d'Regierung awer och d'Changementer am Effektiv approuvéieren. Dat war bis ewell nach net de Fall. D'Regierung soll also e Matsproocherecht kréien. Ëmmerhi geet et hei jo och ëm Steiergelder, mat deenen d'Personal integral finanzéiert gëtt.

Fir all Personalwiessel sollt an Zukunft och eng detailléiert Justifikatioun opgestallt ginn, konform zu den Direktive vun der Budgetscirculaire.

Interessant ass och, datt den Ament kee weess, wéi vill Personal eigentlech fir de gudde Fonctionnement um Haff néideg ass. Wéi an anere Kinnekshaiser, géif sech och hei d'Fro stellen, a wéi wäit d'Trennung ka gemaach ginn tëscht dem Personal, fir déi offiziell Funktiounen an de Leit, déi fir déi privat Aktivitéite vun der Famill schaffen.

Aus dem Rapport vu 44 Säite vum fréieren héije Beamte Jeannot Waringo geet dann och ervir, datt hie net konnt feststellen, ob privat Aktivitéite vun der groussherzoglecher Koppel vum Staat finanzéiert goufen oder net. Déi Fro misst awer eng kloer Äntwert kréien, sou de Jeannot Waringo.

Conclusiounen



De Jeannot Waringo huet wéi gesot e Bléck hannert d'Diere vum Palais gehäit a seet, datt et elo wichteg wier, datt eng Politik vu Personal-Gestioun agefouert gëtt.

Egal wéi seet de Jeannot Waringo, datt d'Diskussioun iwwert d'Separatioun tëscht dem Privaten an dem Ëffentlechen zentral wier, wann et ëm d'Finanze vum Haff geet. Duerfir och d'Proposen, fir aus aktuell 3 Finanz-Servicer een eenzegen ze maachen. Rieds geet vun enger reegelrechter Reform.

Identesch sinn d'Propose fir d'Personal-Gestioun, déi den Ament an den Hänn vun engem General-Manager, dem Secrétaire de l'administration des biens an och dem Hofmarschall Weiler läit. Dëst soll kloer definéiert an engem Organigramm fixéiert ginn.

Mam Fanger weist de fréieren IGF-Direkter op d'Personalpolitik, déi a groussen Zich vun der Grande-Duchesse selwer geréiert gëtt. Dëst dierft net sinn, well et net dierft sinn, datt d'Roll vun der Fra vum Grand-Duc, dee "purement représentative" wier, an der Diskussioun stéing.

Feele géif eng Rekrutements- a Motivatiounspolitik. Dëst misst onbedéngt agefouert ginn. Duerfir ass et d'Propose, datt d'Regierung iwwert all neie Posten informéiert gëtt an dësen och guttheescht.

Wat d'Organisatioun ugeet, hält de Rapport-Waringo fest, datt et keen Organigramm gëtt. Projete wieren et tëscht 2008 an 2015 ginn, mä näischt, wat formell guttgeheescht gi wier.

Och iwwert d'Tâche vum Hofmarschall geet natierlech am Rapport Rieds, eng Charge, déi de Lucien Weiler, net wéi seng Virgänger géif als Staatsfonctionnaire assuméieren, mä op Basis vun engem Forfait. De Jeannot Waringo proposéiert, datt dem Hofmarschall en neie Concertatiouns-Comité un d'Säit gestallt gëtt, mat all kéier 2 Vertrieder vum Staat respektiv dem Haff. Dëse Gremium soll d'Schnëttstell tëscht der Regierung an der Cour sinn. Eppes, wat et an där Form net gëtt.

Radikal ass de Jeannot Waringo a senger Analyse iwwert déi vill Chargen, déi de General-Manager David Grieu huet, ee Posten, deen hie proposéiert ofzeschafen, well en "dès le départ" wuel net de Besoine vun der Verwaltung entsprach hätt.

Iwwert d'Strategie vum Kommunikatiounsservice vum Haff krut de Jeannot Waringo iwwerdeem keng Informatiounen. Datt do 3 Presse-Attachéë schaffen, wier wuel "largement" genuch fir d'Besoine vum Staatschef. Och misst eng besser Collaboratioun mam SIP ugestrieft ginn.

Regierung reagéiert nach net

D'Regierung war nom Regierungsrot an der Publikatioun vum Waringo-Rapport net fir eng Reaktioun disponibel. De Premierminister wëll eréischt Stellung huelen, wann de Rapport an der Chamber diskutéiert gouf, krute mer op Nofro hi gesot.

Den nächste Mëttwoch ginn et Detailer, wéi d'Politik - an dësem Fall d'Chamber - wëll mat dëse Propositiounen ëmgoen.

Éischt Reaktioun vum Haff

LE MARÉCHALAT DE LA COUR COMMUNIQUE

La Cour grand-ducale a pris connaissance du rapport sur l’exécution de la mission de M. Jeannot Waringo, représentant spécial du Premier ministre. Dans un souci d’une plus grande transparence et de modernisation, la Cour contribuera de manière constructive à la mise en oeuvre des améliorations proposées dans ce rapport.

Palais grand-ducal, le 31 janvier 2020

Schreiwes vum Gouvernement

Rapport du représentant spécial du Premier ministre auprès de la Cour grand-ducale (31.01.2020)

Communiqué par: ministère d'État

En date du 31 janvier 2020, le Premier ministre, ministre d'État, Xavier Bettel, a présenté le rapport du représentant spécial du Premier ministre auprès de la Cour grand-ducale au Conseil de gouvernement. Par la suite, le Premier ministre, ministre d'État, a transmis le rapport au président de la Chambre des députés, Fernand Etgen.

Le rapport du représentant spécial du Premier ministre auprès de la Cour grand-ducale peut être consulté dans son intégralité sur le site web du gouvernement en cliquant sur le lien qui suit: https://gouvernement.lu/fr/publications/rapport-etude-analyse/me/rapport-du-representant-special-du-premier-ministre-aupres-de-la-cour-grand-ducale.html.

Le rapport sera présenté aux membres de la Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle de la Chambre des députés mercredi, 5 février 2020.