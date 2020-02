En Dënschdeg koum d'Confirmatioun, datt en Hotel op Teneriffa wéinst engem Fall vum Coronavirus ënner Quarantän gesat gouf

En Dënschdeg den Owend huet d'Direktioun vun der Santé wëssen gedoen, dass déi LuxairTours-Clienten, déi d'lescht Woch schonns an deem concernéierten Hotel waren an an Tëschenzäit heiheem sinn, isoléiert goufen. Et géif hinnen all gutt goen a kee géif Zeeche vun enger Infektioun opweisen.

Eisen Informatiounen no soll et sech esouwuel ëm Erwuessener wéi och Schüler handelen. Eng genee Zuel gëtt vun der Santé net genannt.