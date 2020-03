En Dënschdeg huet deen 2. Centre de soins avancés seng Dieren opgemaach. Vun elo u kënne Patiente mat Otemproblemer och um Belval behandelt ginn.

Am Kader vun der Phas 2 am Kampf géint de Coronavirus gi jo d'Maisons médicales zougemaach. Dofir goufen awer 4 esou Zentre geschaaft, déi méi grouss a besser ekipéiert sinn.

Hei kann ee souwuel mat enger Ordonnance, déi ee vie Téléconsulting vum Hausdokter ka kréien, wéi och ouni passéieren. A béide Fäll gëtt een en charge geholl.

Schonn e Méindeg hat deen éischte Centre de soins avancés an der Luxexpo um Kierchbierg seng Dieren opgemaach. Zwee weider Zentre kommen an d'Däichhal zu Ettelbréck, respektiv an de Centre Culturel zu Gréiwemaacher.