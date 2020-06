Am 4. Deel vun eiser Serie iwwert den Natur- a Geopark Mëllerdall si mir zu Buer un der Sauer ënnerwee.

No Noumer, Beefort a Bäerdref geet et e Sonndeg an eiser Serie iwwert den Natur- a Geopark Mëllerdall un d'Ënnersauer, méi genee op Buer. Hei kritt een en Abléck iwwer d'Gestengs, déi een ënnert dem Äerdbuedem fënnt. D'Unesco kritt jo 22 verschidde Geotopen aus dem Natur- a Geopark Mëllerdall proposéiert, déi bis 2022 sollen de Label "Global Geopark" kréien.

Hannert der Primärschoul an der Maison Relais fält kee Fiels an d'Aen an och soss gëtt et direkt kee geologeschen Aspekt. Dofir gëtt et op dëser Plaz en didaktescht Element. Hei gouf d'Natur nogebaut. Op dës Manéier kréien zum Beispill d'Schoulkanner en Iwwerbléck iwwer d'Gestengs.

Dëse geologesche Projet gouf 2008 ëmgesat. Profitéiert gouf deemools vun dëser Dréchemauer, déi an e Koup gefall war.

Déi Responsabel vum Natur- a Geopark Mëllerdall hoffe jo den Unesco Label "Global Geopark" ze kréien. De Buschtaf "E" am Wuert Unesco steet fir Erzéiung, also Bildung.

"Salzmänchengaart" heescht dës Plaz zu Buer. Hei gëtt et nämlech roude Sandsteen.

D'Unesco- Responsabel komme sech déi eenzel Geotopen op Lëtzebuerg ukucken an huelen 2022 d'Decisioun, ob de Mëllerdall sech däerf "Global Geopark" nennen oder net.

