E Mëttwoch de Moien huet d'Regierung zu Senneng um Schlass mat de Sozialpartner de Point gemaach.

T'éischt gouf et eng Gespréichsronn vun der Regierung mat de Gewerkschaften, dono eng Entrevue mam Patronat.

D'Patronat huet confirméiert, datt et vu senger Säit aus am Juli eng Tripartite ka ginn, sou den UEL-President Nicolas Buck. Dës Confirmatioun koum och vum Premier Xavier Bettel. Am Regierungsrot wäert eng entspriechend Propos gemaach ginn.

Gewerkschaften/Reportage Pit Everling

D'Gewerkschaften hunn um Mikro vun enger konstruktiver Ronn geschwat, ouni vill Detailer ze verroden, zum Beispill iwwer d'Modalitéite vum Chômage partiel. Berouegt sot sech iwwerdeems d'OGBL-Presidentin Nora Back, datt d'Regierung ze verstoe ginn hätt, datt keng Austeritéitspolitik geplangt wier. D'Nora Back deelt iwwerdeems verschidde Suerge vun der CGFP, wat d'Covid-Gesetzer ugeet. Et wier kloer, datt eng "Zwangshospitalisatioun" net a Fro kéim.