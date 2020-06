E Mëttwoch de Moie soll am Regierungsrot iwwert d'Resultat vun de Verhandlungen ofgestëmmt ginn.

Den Aarbechtsminister Dan Kersch geet dovunner aus, datt eng Léisung fonnt ass, wéi d'Instrument Kuerzaarbecht bis Enn vum Joer funktionéiere soll.

Bal 3 Stonne souze Regierung, Gewerkschaften a Patronat en Dënschdeg am Nomëtteg am Wirtschaftsministère zesummen. An um Enn huet sech gewisen, datt et schonn derwäert ass, fir mateneen ze schwätzen. D'Sozialpartner si sech prinzipiell eens, ënner wéi eng Krittäre bis Enn vum Joer d'Betriber vum Chômage partiel profitéiere kënnen.

"Kee Selbstbedienungsladen"

De Minister ass ganz zefridden, wéi jiddweree säint dozou bäigedroen huet, fir eng Léisung ze fannen. "Jiddereen huet missen e bësse Waasser a säi Wäi schëdden", sou den Dan Kersch direkt no der Sëtzung. Den Haaptpunkt wär deen, datt esou mann wéi méiglech Leit an de Chômage kommen an op där anerer Säit awer och kee "Selbstbedienungsladen" aus dem Chômage partiel ze maachen.

Detailer konnt de Minister en Dënschdeg nach keng ginn an och d'Gewerkschaften an d'Patronat wollten nach näischt soen, well dësen Accord e Mëttwoch de Moien an de Regierungsrot kënnt.

Et ass mat d'Haapt-Instrument fir eng sozial Kris, no Covid, ze verhënneren. Dofir ass et extreem wichteg, dass de Chômage partiel, d'Kuerzaarbecht, bis Enn vum Joer weider geet. Op deem Punkt ware sech Regierung, Gewerkschaften a Patronat eens. Fir d'Regierung ass awer kloer, dass bei der grousser Unzuel vun Demanden a bei elo schonn engem Käschtepunkt vu bal 800 Milliounen Euro, Krittäre musse festgeluecht ginn, wéini e Betrib vun der Kuerzaarbecht profitéieren kann. An déi Krittäre goufen elo tëscht de Sozialpartner verhandelt.