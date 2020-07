Aus den 2 No-Covid-Gesetzer soll nach een eenzegen Text ginn.

Den entspriechende Gesetzesprojet läit den Deputéierten vun der zoustänneger Chamberkommissioun zanter leschter Woch vir. An alt nees leeft d'Zäit, genee wéi et virum Etat de crise de Fall war. Bis de 24. Juli mussen all d'Avisen do sinn an d'Kommissioun muss hire Rapport virum Chamber-Vott fäerdeg hunn.

De Reportage vum Roy Grotz

Am Gesetzesprojet weisen d'Auteuren aus dem Gesondheetsministère kloer op eng méiglech zweet Well hin. Si baséiere sech op d'Zuel vun Nei-Infektiounen, déi am Gaang wier ze klammen, fir nees d'Schrauf e Stéck wäit zouzedréinen. Absënns, wann ee weess, datt sech rezent virun allem am Private mam Coronavirus infizéiert gouf, well d'Distanzreegele mëssuecht goufen oder aus Liichtfankegkeet keng Mask gedroe gouf.

Am neien Text, deen d'Apres-Covid-Gesetzer, déi eréischt zanter zwou Woche gëllen, matenee fusionéiert, gëtt kloer gemaach, datt bei all Zesummekomme vun iwwer 20 Leit, also esouwuel ëffentlech wéi privat, musse Sëtzplazen designéiert gi mat enger minimaler Distanz vun 2 Meter. Wann déi Distanz net kann agehale ginn, muss eng Mask gedroe ginn. Et spillen dann och Sanktioune vu bis zu 500 Euro, wa sech net doru gehale gëtt.

Ausname gesäit d'Gesetz vir fir Kënschtler oder Sportler, déi hirer Aktivitéit noginn an och fir d'Schoulen. Wann eng Aktivitéit, déi fir de Public zougänglech ass, an engem zouene Raum ass, muss eng Mask gedroe ginn. Kanner ënner 6 Joer sinn dovun awer net concernéiert - och dat leet den neie Gesetzestext fest, dee 4 aktuell Gesetzer ofännert.

All dës Obligatiounen, wourënner och fält, datt sech eng Persoun, déi positiv op de Coronavirus getest gouf, bannent 48 Stonne bei der Santé melle muss, stinn ënnert dem Kapitel vun de Schutz-Mesuren.

An engem anere Kapitel mam Titel "Preventiouns-Mesuren" geet et ëm den Horesca-Secteur. Erlaabt ass just de Service um Dësch, wann d'Clientë sëtzen, och op den Terrassen. Bei all Dësch dierfe maximal 10 Leit Plaz huelen, ausser si géifen aus engem selwechte Stot kommen oder beienee wunnen. Weiderhi mussen och 1,5 Meter Sputt tëscht den Dëscher agehale ginn. D'Spärstonn bleift fir all Bistroen a Restauranten op Hallefnuecht fixéiert, ouni méiglech Derogatioun, also ouni fräi Nuecht.

Och de vill-diskutéierten Artikel iwwert de forcéierte Confinement vun enger infizéierter Persoun op Ordonnance vum President vum Bezierksgeriicht bleift am neien Text dran - dat gëllt, wann den Direkter vun der Santé eng entspriechend Requête mécht an d'infizéiert Persoun eng Gefor fir Anerer duerstellt, mä sech net wëll an engem Spidol soignéiere loossen.

D'Auteure vum Gesetzprojet begrënnen d'Mesuren, déi si am Text proposéieren, mat der reeller Gefor vun enger zweeter Well vun Infektiounen. Et géing drëm goen, ze verhënneren, datt d'Kapazitéite vum sanitäre System un hir Limitte stoussen.

En Dënschdeg de Moie kënnt d'Santéskommissioun eng éischte Kéier am Cercle beieneen, fir sech iwwert den Text vun der LSAP-Gesondheetsministesch Paulette Lenert auszetauschen.

