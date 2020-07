Zanter Wochen huet d'Administration des bâtiments publics misse feststellen, dass ëmmer nees Privatpartyen um Site "Dräi Eechelen" gefeiert goufen.

Dobäi goufen d'sanitär Reegelen net agehalen. Bis zu 700 Kilo Dreck louchen all Dag op dëser Plaz um Kierchbierg. An der Nuecht op e Samschdeg koum et am Park "Dräi Eechelen" esouguer zu enger Kläpperei, bei där 2 Persounen direkt vun e puer Täter attackéiert goufen, eng dovun uerg.

Wéi de Ministère fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechte matdeelt, hätt d'Police e puer Mol missen intervenéieren. Aus Sécherheetsgrënn huet den zoustännege Ministère elo d'Entscheedung getraff, dësen Domaine vun e Freideg den Owend un zouzemaachen.

De Mudam an de Festungsmusée bleiwe weiderhi fir de Public zougänglech.

D'Police wäert an Zukunft reegelméisseg Kontrollen op der Plaz duerchféieren.

Communiqué

Fermeture du site des Trois Glands au public à partir de ce soir (17.07.2020)

Communiqué par: ministère de la Mobilité et des Travaux publics

Depuis des semaines, l'Administration des bâtiments publics a malheureusement dû constater que des fêtes privées étaient organisées sur le site des Trois Glands à Kirchberg. Lors de ces fêtes, les règles sanitaires n'ont manifestement pas été respectées et l'Administration des bâtiments publics a dû déplorer à maintes reprises que la salubrité du site n'était plus garantie. Jusqu'à 700 kg de déchets par jour ont dû être évacués.

La police a dû intervenir maintes fois pour rappeler à l'ordre des personnes alcoolisées afin de réduire les risques d'accident, surtout au vu de la proximité des remparts. Pour toutes ces raisons et par mesure de sécurité, le ministre des Travaux publics a décidé que le domaine privé de l'État du site des Trois Glands sera clôturé et fermé au public à partir de ce vendredi 17 juillet 2020 et jusqu'à nouvel ordre.

Le Mudam et le musée de la forteresse resteront accessibles au public.

La police grand-ducale procédera à des contrôles réguliers sur place.