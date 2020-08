De 14. Juli hat de Robert-Koch-Institut de Grand-Duché als Risikogebitt agestuuft. Eng Mesure, déi ville Lëtzebuerger op de Mo geschloen huet.

Iwwer d'Grenz akafe goen oder op Tréier shoppe goen. All dat war deen Ament net méi méiglech, wann ee keen negativen Test konnt virweisen, deen net méi al war wéi 48 Stonnen. Grond dofir: Eng Regioun gëtt no enger gemeinsamer Analys an Entscheedung vum däitsche Gesondheetsministère, dem auswäertegen Amt, dem Inneministère an dem Ministère fir Heemecht a Bau op d'Risikolëscht gesat.

Fir als Risikogebitt aklasséiert ze ginn, mussen et an engem Land entweder an de leschte 7 Deeg méi wéi 50 Neiinfektiounen op 100.000 Awunner ginn oder et gëtt gekuckt, ob an engem Staat eng héich Infektiounsgefor besteet, och wann d'Zuel vun Neiinfektiounen ënnert dem nominale Grenzwäert leien. Lëtzebuerg huet sech vun Ufank un dogéint gewiert, als Risikogebitt ugesinn ze ginn. Et huet een erkläert, dass Däitschland nëmmen déi plakeg Zuele géing kucken, déi grouss Unzuel un Tester awer net consideréiert.

Ënnerstëtzung krut Lëtzebuerg allerdéngs aus der Grenzregioun, well och do de Commerce ënnert der Corona-Kris gelidden huet an ouni d'Lëtzebuerger, déi hir Akeef do maachen, nach méi.

E Méindeg hat d'Ministerpresidentin vum Bundesland Rheinland-Pfalz, d'Malu Dreyer, eng nei Astufung vu Lëtzebuerg gefuerdert.

RTL-News: Ministerpresidentin Malu Dreyer: Lëtzebuerg soll direkt vun der Risiko-Lëscht

De Lëtzebuerger Ausseminister Jean Asselborn huet sech jo och iwwer e Mount laang dofir agesat, dass Lëtzebuerg vun där rouder Lëscht erofkënnt an net méi spéit wéi leschten Donneschdeg hat hien e Bréif un den däitschen Ausseminister Heiko Maas adresséiert, an deem hien déi neisten Entwécklungen erkläert huet. Weider huet hien drop higewisen, dass déi festgeluechte Krittäre vun den däitschen Autoritéite keng Grondlag méi wieren, Lëtzebuerg als Risikogebitt anzestufen.

RTL-News: Bréif un däitschen Ausseminister - Jean Asselborn erwaart, datt Lëtzebuerg net méi als Risikogebitt agestuuft gëtt

Kuerz no eiser Annonce, datt Däitschland Lëtzebuerg vun der Lëscht vun de Risikogebidder erofhëlt, huet den Ausseministère eis Informatioun via Communiqué confirméiert.

Den Ausseminister Jean Asselborn begréisst dës Decisioun. D'Presenz vum Land op där Risiko-Lëscht hätt den normale Betrib an eiser Grenzregioun ferm gestéiert.

Den Ausseminister seet de Bundeslänner ronderëm eis Merci fir hir pragmatesch Approche.

De Jean Asselborn iwwer de Robert-Koch-Institut

De Jean Asselborn betount, datt et laang gedauert hätt, mä hien ass der Meenung, dass dëst eng grouss Erliichterung wier fir vill Leit, virun allem an der Grenzregioun. De Lëtzebuerger Ausseminister ass frou, datt een elo och zu Berlin d'Envergure verstanen hätt.

Offiziellt Schreiwes

COVID-19: Aufhebung der Einstufung Luxemburgs als Risikogebiet

Communiqué par: ministère des Affaires étrangères et européennes

Der Minister für auswärtige und europäische Angelegenheiten, Jean Asselborn, zeigt sich in einer ersten Reaktion erleichtert über die heutige Entscheidung der deutschen Bundesregierung Luxemburg von der Liste der COVID-19 Risikogebiete zu streichen. Gleichzeitig erinnert er daran, dass die Einstufung Luxemburgs als Risikogebiet zu massiven Auswirkungen in der Grenzregion geführt hat. Bürger auf beiden Seiten der Grenze wurden zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate mit einer Vielzahl an Problemen konfrontiert. So wurde beispielsweise Studenten der Zugang zu ihrer Universität in Deutschland verwehrt und Patienten wichtige medizinische Eingriffe verweigert. In diesem Zusammenhang hebt Minister Asselborn die enge Zusammenarbeit vor allem mit Rheinland-Pfalz, dem Saarland und Nordrhein-Westfalen, hervor, die es trotz allem erlaubte in vielen Fällen pragmatische Lösungen zu finden. „In einer so vernetzten Region wie der Großregion um Luxemburg stellen solche Maßnahmen einen tiefen Einschnitt in das Zusammenleben der Menschen dar. Wir sollten in Zukunft eine engere bilaterale Abstimmung sicherstellen damit sich dies nicht wiederholt ", so der Minister weiter.



Luxemburg ist augenblicklich mit Abstand das Land mit der höchsten Testrate in der EU. Systematisch werden auch die rund 200.000 Grenzgänger zum Test in Luxemburg eingeladen. Laut Europäischem Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) sind Mitgliedstaaten wie Luxemburg, die sich für den Einsatz groß angelegter Tests zusätzlich zu einem wirksamen Rückverfolgungssystem entschieden haben, besser gerüstet, um einen Anstieg der Fälle rasch zu erkennen, Risikogruppen zu identifizieren und so die Risiken eines weiteren Anstiegs der Infektionen wirksam zu begrenzen.

Minister Asselborn weist darauf hin, dass die wirksame Bekämpfung der Pandemie nur im europäischen Zusammenspiel erfolgen kann. „Es kann nicht sein, dass ein Land welches konsequent die Empfehlungen der ECDC umsetzt, sowie Luxemburg das getan hat, sich am Ende mit einschränkenden Maßnahmen konfrontiert sieht. Die Schließung von Schengen-Grenzen oder der Flickenteppich an unterschiedlichen einseitigen Maßnahmen sind nicht das, was die Bürger in Europa sich erwarten. Die durch die EU-Verträge verbrieften Rechte auf Niederlassungsfreiheit, Freizügigkeit und Aufenthaltsfreiheit wurden über die letzten Monate durch die von einigen Mitgliedstaaten im Zuge der Pandemie getroffenen Maßnahmen erheblich eingeschränkt. Wir brauchen einen deutlicheren europäischen Ansatz um diese Krise schnellstmöglich gemeinsam zu überwinden und die negativen Konsequenzen in Grenzen zu halten", so Minister Asselborn.