E Samschdeg den Owend no 18 Auer maachen de Premier an d'Gesondheetsministesch de Point iwwert d'Situatioun zu Lëtzebuerg.

Wéi an den aneren europäesche Länner klammen d'Corona-Zuelen och zu Lëtzebuerg. E Freideg huet d'Santé matgedeelt, datt bannent de leschte 24 Stonnen 227 nei Corona-Fäll dobäi komm sinn, dat ass een neien Héchstwäert.

Wéinst der aktueller Situatioun kënnt e Samschdeg de Regierungsrot zesummen an dann ass am Laf vum Owend e Pressebriefing, wou de Premier an d'Gesondheetsministesch weider Informatioune bekannt ginn.

RTL iwwerdréit dëse live um Radio an op der Tëlee. Op RTL.lu fannt Dir wéi gewinnt dat Ganzt am Livestream an am Liveticker.

Um Site gouvernement.lu fënnt een de Livestream vun der Pressekonferenz och a Gebäerdesprooch. Bei de Kolleege vum 5minutes fënnt een de Livestream mat franséischem Ënnertitel.

Liest all déi wichteg Changementer, Ofsoen an Aussoen no an eisem Liveticker.