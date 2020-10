E Samschdeg ass de Staatsminister eisen Invité vun der Emissioun "Background am Gespréich".

Mir froen no:Wéi eescht ass d’Corona-Situatioun den Ament? Wéini brauche mer méi streng Mesuren? A kascht et weider, wat et kascht?

Mir schwätzen awer och iwwert d’Reform vun der Monarchie a firwat d’Chamber do am Endeffekt net mat decidéiert huet.

D’Steieren oder de Logement si weider Themen am Interview mam Premier Xavier Bettel, e Samschdeg am Background.

