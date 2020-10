Eng vun den 3.614 Lëtzebuerger Fraen, déi wärend dem Zweete Weltkrich zwangsrekrutéiert goufen, ass d'Marie Bonichaux. Si huet eis hir Geschicht erzielt.

E Samschdeg de Moien, op der "Journée de la Memoire nationale", ass op der Stater Gare eng Gedenkplack ageweit ginn, fir déi 3.614 Lëtzebuerger Fraen, déi wärend dem Zweete Weltkrich zwangsrekrutéierta vun den Nazien forcéiert goufen, an de Reichsarbeitsdienst ze goen an dono zum Deel och an de Kriegshilfsdienst.

Eng vun hinnen war d'Marie Bonichaux, si huet haut 96 Joer an huet hir Geschicht an engem RTL-Interview erzielt.

1942 huet d'Marie Bonichaux missten an d'Musterung. Do huet et geheescht, si wier fir den Aarbechtsdéngscht bei den Nazien gëeegent, ma an enger éischter Phas hat si Chance. Hire Chef huet sech fir si agesat an du gouf d'Decisioun fir en halleft Joer ausgesat. Ma et koum en neien Uerder, datt se misst an den Aarbechtsdéngscht goen an un deem konnt kee méi eppes änneren. Och net hire Chef, wéi se eis erzielt.

Dat war deemools e schwéiere Coup fir déi 16 Joer jonk Marie Bonichaux a fir hir Elteren. Si hu missen nokucken, wéi hir eenzeg Duechter - zesumme mat 7 anere jonke Lëtzebuergerinnen an e Lager an Thüringen koum. Do si se - souwäit dat méiglech war - zesumme bliwwen a si samschdes an de Kino gaangen, fir sech do heemlech iwwert d'Situatioun an der Heemecht um Lafenden ze halen.

D'Marie Bonichaux huet déi schro Joren an der Friemt iwwerlieft. Den 22. Mee 1945 ass si zu Léck ukomm an den Dag drop ass se heem, op Lëtzebuerg komm a war iwwerglécklech hir Elteren erëmzegesinn.



Ma hir Jugend haten d'Nazien der Fra geklaut.

Nom Krich huet d'Marie Bonichaux sech bestuet, si krut zwee Kanner an ass mat hirem Mann an enger Roulotte duerch Europa gereest.



D'Madamm Bonichaux gesitt der iwweregens och den Owend an engem Reportage op der RTL Télé Lëtzebuerg.