Zanter d'Zuel vun de Corona-Neiinfektioune klammen, kommen och ëmmer méi Annulatiounen.

Hei en Iwwerbléck vun den Annulatiounen, déi d'RTL-Redaktioun bis ewell matgedeelt krut.

Hutt Dir och en Event, dee wéinst der aktueller Covid-Pandemie muss ofgesot oder verréckelt ginn, sot eis Bescheed via eis Email ofgesot[at]rtl.lu.

Evenementer/Fräizäit



Mat Bléck op déi aktuell Lag huet de Bëschofsrot entscheet, dass d'Griewerseenungen op Allerhellegen an Allerséilen annuléiert ginn. Dovu betraff sinn och d'Griewerseenungen, déi aus praktesche Grënn virum oder nom 1. an 2. November annoncéiert waren.

D'Gemeng Schëffleng huet wësse gedoen, dass d'Aweiung vum Boulodrome den 23. Oktober huet missen ofgesot ginn. Donieft huet d'Gemeng och d'Annulatioun vum Nohaltegkeetsdag an der "Vernissage Expo" de 24. Oktober bekannt ginn.

Och vun enger Annulatioun betraff ass d'Zeremonie zu Veianen, bei där den éischte Steen vum Croix-Rouge-Gebai sollt geluecht ginn de 26. Oktober.

De Workshop „Dummeldénger Schmelz: Zukünftige Wunn-an Aktivitéitsquartier" de 27. Oktober 2020 huet och missen ofgesot ginn.

Den Träipenowend den 31. Oktober, dee vun den alen Häre vum FC AS Housen organiséiert gëtt, huet och missen annuléiert ginn.

Opgrond vun der Covid-19-Pandemie muss SOS Kannerduerf Lëtzebuerg seng 3. international Traumapedagogik-Konferenz, déi fir den 11. an 12. November 2020 an der Abbaye Neimënster geplangt war, fir dëst Joer ofsoen an op d'nächst Joer verleeën.

Kultur

Den Opening vum Creative Studio den 29. Oktober huet wéi der aktueller sanitärer Kris och missen annuléiert ginn.

Wéinst de villen Neiinfektiounen déi lescht Deeg hunn neimënster an Dinosaur an engem Communiqué matgedeelt, dass de Concert vun der brittescher Band, dee fir de 25. November virgesi war, muss verréckelt ginn. Donieft informéiert neimënster, dass si hiren Owesprogramm bäibehalen, mä hiren Horaire adaptéieren. Fir de Public sécher empfänken ze kënnen, gouf den Optakt vun den Evenementer op 19 Auer no vir geréckelt.

Sport



Wéinst e puer Corona-Fäll kënnen dës Matcher an der Total League dëse Weekend net am Basket gespillt ginn:

Freideg bei den Hären:

Telstar Hesper - US Hiefenech; Sparta Bartreng - Musel Pikes; T71 - Basket Esch

Sonndeg bei den Hären:

Basket Esch - Sparta

Freideg bei den Dammen:

Etzella - T71; Gréngewald - Résidence

Sonndeg bei den Dammen:

Etzella - Gréngewald

Opgrond vun e puer Covid-19-Fäll bei der éischter Hären-Ekipp huet de Match an der AXA League tëschent dem HBC Schëffleng an dem HB Käerjeng vun e Samschdeg 24. Oktober missen annuléiert a verluecht ginn. En neien Datum steet nach net fest.

Aus deene selwechten Grënn huet och missten de Match vun der U19-Ekipp géint den HB Péiteng 2 ausgesat ginn.

D'Partie tëscht dem VC Lorentzweiler an dem VC Belair, déi de 24. Oktober hätt sollen um 20 Auer gespillt ginn, ass annuléiert. Wéi d'FLVB mellt, gouf et Covid-bedéngt Quarantänen. De Match gëtt op engem spéideren Datum gespillt. Wéini gouf net matgedeelt.

D'Editioun 2020 vum "E Laf fir d'Natur" huet misse wéinst der Corona-Pandemie annuléiert ginn, déi fir de 25. Oktober virgesi war.

Wéinst der aktueller Situatioun huet d'FSCL d'Decisioun getraff, den 3-Länner-Championnat de 25. Oktober z'annuléieren.

Wéi den ACC Contern offiziell matgedeelt huet, ass den Internationale Cyclocross den 31. Oktober ofgesot.

Déi 2. Editioun vum Vianden X-perience Trail powered by Securitec gëtt net de 29. November, mee de 5. Dezember 2021 organiséiert.

D'FLD (Bristle Darts Federatioun) ënnerbrécht de Championnat bis de 5. Dezember 2020. Déi 3 Spilldeeg, déi ewechfalen, ginn 2021 ageplangt fir d'Saison 20/21.

3 vu 6 Matcher e Freideg bei den Hären an 1 bei den Dammen hunn am Lëtzebuerger Basketball wéinst dem Covid-19 missen ofgesot ginn.