Nodeem am Dezember zejoert en Accord fonnt gouf an der Stoltripartite, gouf dësen e Méindeg de Moien ënnerschriwwen.

Am Kader vun der Stoltripartite gouf dësen Accord déi lescht Méint ausgeschafft an der Press e Méindeg am European Convention Center um Kierchbierg presentéiert. Am Fokus vum Accord stinn 3 Haaptpunkten.



Ugefaange mat dem wichtegsten: Et gëtt keen entlooss

Et bleift zwar dobäi, datt 536 Posten ofgebaut ginn, mee den Aarbechtsminister Dan Kersch huet betount, datt maximal 280 Leit an eng Cellule de reclassement falen, anerer ginn an d'Preretraite oder an d'Pensioun, et gi verschidde fräiwëlleg Departen an intern Transferten. D'Leit géifen net am Ree stoe gelooss ginn, huet den LSAP-Minister ënnerstrach.



En zweete wichtege Punkt sinn d'Investissementer



Tëscht 165 an 205 Milliounen Euro soll Arcelor Mittal bis 2025 investéieren. Wann déi Investissementer net gemaach ginn, muss Arcelor de Staat rembourséieren.



Den drëtte Punkt betrëfft d'Sitte vum Stolgigant

De Wirtschaftsminister Franz Fayot huet ënnerstrach, datt kee Site zougemaach gëtt. Och net dee vun Dummeldeng.

Rieds goung dann och nach iwwert de Siège vun Arcelor, deen der Regierung no och zu Lëtzebuerg bleiwe soll. An deem Kontext huet de Premier Xavier Bettel e Méindeg och en Telefonsgespréich mam Här Mittal.



Méi Detailer iwwert den Accord Lux2025 héiert Dir am Journal den Owend souwuel um Radio wéi och op der Télé.