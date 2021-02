D'Aussoe vun der Monica Semedo hei op der Antenn wollt de Premierminister net kommentéieren.

De Xavier Bettel

"Ech hunn et gesinn an ech mengen, et ass am Interêt vun der Madamm Semedo, dass ech net op d'Gespréicher aginn, déi se déi lescht Méint mat verschiddene Leit gefouert huet, dat géif hir net hëllefen. Dofir fir mech, l'affaire est close, an ech wëll net nach Polemik frësch opmaachen an anere Weeër. Ech hunn hir nogelauschtert, dat ass hir Version des faits, basta. Et geet duer, et soll een net mat Bulli werfen an et wier net an hirem Interêt, wann ech elo déi lescht Méint géing relatéieren." D'Europadeputéiert hat am RTL-Interview gesot, d'DP-Parteispëtzt wier méi um Courant vun der Affär gewiescht, wéi se ëffentlech duergestallt huet. Si hätt och de Xavier Bettel perséinlech ëm Rot gefrot. D'Parteicheffin Corinne Cahen wollt d'Aussoen op Nofro hin net kommentéieren.

Schafe vu Maison du Grand-Duc hätt Situatioun berouegt

An der Chamber-Institutiounekommissioun huet de Staatsminister de Point iwwert d'Ëmsetze vum Waringo-Rapport gemaach.

Duerch d'Maison du Grand-Duc hätt een elo eng kloer Trennung tëschent Ëffentlechem a Privatem, ma doduerch hätt een och eng Protektioun fir d'Personal geschaf, wat d'Situatioun berouegt hätt.

A sengem Rapport hat de Spezialbeobtraachte Jeannot Waringo geschriwwen, dass eng Ambiance vun Angscht an Onsécherheet um Haff wier.

D'Oppositioun an der Chamber kritiséiert, datt d'Maison du Grand-Duc iwwert en Arrêté Grand-Ducal geschafe gouf an net per Gesetz. De Xavier Bettel huet ervirgestrach, datt d'gesetzlech Basis duerch d'Verfassungsreform géif confirméiert ginn.

"Soubal d'Verfassungsreform duerch ass, déi net a mengen Hänn läit, dat läit bei der Chamber, ass do wierklech Beton wéi Beton. Mee och deen Text, dee mer ugeholl hunn, op där Manéier ass legal, dat hunn och all déi Institutiounen, déi mat eis geschafft hunn, ob dat elo mat der IGF iwwert d'Finanzen, ob dat mam Personal mat der Fonction publique, awer dee Wee war, deen awer sou séier wéi méiglech déi Garantie konnte ginn.

Eis ass et drëms gaangen, deene Leit, déi och do schaffen, sou séier wéi méiglech Garantien ze ginn, dat war eis Missioun an déi ass accompli. Elo, wann d'Chamber bis den Text an d'Verfassung gestëmmt huet, da si mer do weider komm. An da gëtt et nach dee Punkt vum Hofmarschall, wou och elo an engem Text vun der Fonction publique nach dra kënnt, fir dat ze festegen."

Gëtt Prioriséierung bei der Impfcampagne respektéiert?



Déi Fro steet am Raum, nodeems den ëffentlech-rechtleche Radio 100,7 gemellt huet, bei den Hopitaux Robert Schumann wieren 3 Membere vum Verwaltungsrot scho geimpft ginn. Dobäi hätt de Gesondheetsministère virginn, an der Phas 1 sollt dat Personal geimpft ginn, dat am Kontakt mat de Patienten ass.

De Xavier Bettel

De Premierminister Xavier Bettel seet am RTL-Interview, hie kéint net aschätzen, ob dat justifiéiert wier oder net.

"Ech ka schlecht beurteelen, wéi de Kontakt mat deene Leit ass, och mat Leit, déi am Spidol direkt interagéieren. Mir hunn de Spideeler Impfungen zoukomme gelooss, si hunn d'Impfungen och organiséiert. Ech sinn do net am daily business vun engem Spidol, fir Iech ze soen, ob dat opportun ass oder net, ob déi Leit all Dag an d'Spidol eraginn oder net eraginn. Mam beschte Wëlle kann ech Iech dat net beurteelen."

