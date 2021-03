An deem Kontext ass am Nomëtteg och eng Manifestatioun an der Stad. Depart ass um 17 Auer op der Gare.

Virum Aarbechtsministère um Rousegärtchen ass en Tëschestopp geplangt, ier et op d'Plëss an d'Uewerstad geet.

D'Plattform JIF huet fir haut och nees zum Fraestreik opgeruff, mat ënnert anerem de Fuerderungen no méi Gerechtegkeet bei de Salairen. D’Plattform setzt sech och dofir an, de Pappe-Congé vun 10 Deeg ze ersetzen, duerch e Congé de naissance allongé, dee fir jiddereen misst op sinn, Geschlechtsneutral. Detailer ginn et um Site fraestreik.lu