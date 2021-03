Um Weltfraendag geet et vill ëm Symbolik a Visibilitéit. De richtege Moment, fir ville Stroossen am Land en neien Numm ze ginn.

Nämlech e weiblechen Numm. 15 Gemengen hu matgemaach a vill nei Schëlder opgehaangen.

7 Schëfflenger Stroossen droe bis ausgangs des Mounts Nimm vun engagéierten Dammen. Aus historescher Siicht ass Schëffleng staark mat der Resistenz aus dem 2.Weltkrich verbonnen. Sou ass aus der Rue de la Montagne d'Anne-Frank-Strooss ginn.

D'Hedinger Strooss dréit bis Enn Mäerz den Numm vum Astrid Lulling. Vu 1970 bis 1985 huet si d'Geschécker vu Schëffleng geleet.

Zu Diddeleng goufen 11 Stroossen ëmbenannt an droe wärend 3 Wochen Nimm vun engagéierte Fraen. Sou gouf aus der Kennedy-Strooss d'Rue Triny Bourkel - eng fréier Olympionickin.

Um Kräizbierg zu Diddeleng entsteet zanter ronn 2 Joer e fuschneie Quartier. "Op Lenkeschlei heescht" en. D'Stroossen an dësem Quartier droen alleguer Nimm vun Diddelenger Fraen.

Der Taina Bofferding, Ministesch fir den Interieur a fir d'Egalitéit tëschent Männer a Fraen freet sech iwwert dës symbolesch Aktioun mat de Stroossennimm, wéi si op Tëlee Lëtzebuerg präziséiert huet.

Taina Bofferding am RTL-Interview Am Kader vum Weltfraendag hu mir mat der Chancëgläichheetsministesch geschwat.

Si war Invité um Plateau an ass der Meenung, datt och an Zukunft, méi Stroossen a Plazen den Numm vun enger Fra solle kréien.

"Dofir begréissen ech och des Aktioun vum Syvicol, zesumme mam nationale Fraerot, fir eeben ze weisen, datt een och, wann een eng nei Strooss baut, wann een en Numm eraussicht, dass een och do duerchaus den Numm vun enger Fra kann iwwerhuelen an ech weess awer och schonn, dass nei Quartieren entstane sinn, wou och alleguer Nimm u Frae vergi goufen. Also, et gesäit een dass et fonctionéiert."

Zu Lëtzebuerg wieren jo och scho vill Progrèsen gemaach ginn. D'Aarbechtswelt bleift awer weider e grousst Thema.

"Intressant ass zum Beispill ze gesinn, dass eng vun 3 Fraen, vun 30 Joer un, hir Aarbechtszäit reduzéiert. Mir gesinn och, dass massiv d'Fraen Deelzäitaarbecht maachen, am Contraire zu de Männer. Ech mengen, do ass et wou mer weider mussen usetzen, well mer wëssen, dass d'Besoine vun de Famille vun haut anerer sinn. Déi wëlle sech net méi onbedéngt tëschent dem Job an der Famill mussen decidéieren. Déi hätte gär déi zwee an dofir musse mer natierlech als Politik och de Kader dofir ginn."