E Méindeg huet d'Santé matgedeelt, dass och am Grand-Duché fir eng gewëssen Zäit net méi mat AstraZeneca geimpft gëtt.

Genausou wéi eng Rei europäesch Länner, dorënner Frankräich an Däitschland, dat gemaach hunn.

Am Schreiwes vun der Santé gëtt präziséiert, datt et sech hei ëm eng reng Virsiichtsmoossnam handelt. De Produit gëtt net méi gesprëtzt, bis weider Analyse vun der Europäescher Medikamentenagence virleien.

D'Santé weist anengems drop hin, datt d'Ema e Méindeg nach emol an engem Pressecommuniqué betount huet, datt si der Meenung ass, datt d'Virdeeler vum Vaccin vun der brittesch-schwedescher Entreprise nach ëmmer méi grouss si wéi de Risiko vu méiglechen Niewewierkungen.

Den Direkter vun der Santé, de Jean-Claude Schmit, hat nach e Freideg den Owend op der Tëlee ënnerstrach, datt et den Ament kee Grond géif ginn, fir net méi mat AstraZeneca ze impfen.

Schreiwes

Suspension temporaire de la vaccination avec le vaccin COVID-19 AstraZeneca (15.03.2021)



Communiqué par: ministère d'État / ministère de la Santé Suite à la décision de plusieurs États-membres de l'Union européenne, dont la France et l'Allemagne, de suspendre temporairement la vaccination avec le vaccin COVID-19 AstraZeneca, le Luxembourg a décidé de s'aligner à cette décision.

Il s'agit d'une mesure de précaution, dans l'attente du résultat des analyses de l'Agence européenne des médicaments (EMA), portant sur un certain nombre de problèmes sanguins survenus chez des personnes vaccinées avec le vaccin AstraZeneca.

Les vaccinations avec le vaccin COVID-19 d'AstraZeneca seront suspendues au Luxembourg jusqu'à ce que l'évaluation du comité de sécurité de l'EMA (PRAC) soit terminée. La décision d'aujourd'hui concerne à la fois les vaccinations initiales et les vaccinations de suivi. L'évaluation de l'EMA est attendue au courant de cette semaine.

À noter que dans un communiqué de presse publié par l'EMA aujourd'hui, celle-ci reste d'avis que les avantages du vaccin d'AstraZeneca dans la prévention du COVID-19, l'emportent sur les risques d'effets secondaires.

Lien vers le communiqué de presse de l'EMA: EMA's safety committee continues investigation of COVID-19 Vaccine AstraZeneca and thromboembolic events – further update | European Medicines Agency (europa.eu).