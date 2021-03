Nodeems d'Ema no enger Analys de schwedesch-brittesche Vaccin als sécher agestuuft huet, deelt d'Santé mat, dass nees mat AstraZeneca geimpft gëtt.

Wéi et heescht, kënnt den AZ-Impfstoff vun e Freideg un nees an den Asaz. Domadder dierft den Impfplang dann och net weider op d'Kopp gehäit ginn.

D'Santé géing d'Sécherheet ëm d'Vaccinatiounen eescht huelen, sämtlech Impfstoffer géife gepréift ginn.

No den Nouvellë vun Thrombosefäll bei Persounen, déi rezent mat deem Vaccin geimpft goufen, haten eng 15 europäesch Länner, den Impfstoff kuerzfristeg zréckzeginn, dorënner och Lëtzebuerg. Am spéiden Donneschdegnomëtteg hunn d'Ema-Experte betount, den AstraZeneca wier sécher an effikass. Et gëtt also kloer weider recommandéiert, d'Leit mat AstraZeneca ze impfen.

Also och hei am Land.

Ema: "AstraZeneca wierkt, ass zouverlässeg a sécher"

D'Ema huet eng ausféierlech Analyse gemaach, huet den Direkter vun der Santé, de Jean-Claude Schmit, an eisem Owesjournal op der Antenn explizéiert. Si hätt iwwer 20 Milliounen Administratioune vun deem Impfstoff nogekuckt an hätt just eng ganz kleng Zuel Thrombose fonnt. Eng Zuel, déi esou kleng wier, datt et keng Ursaach géif, AstraZeneca net méi ze benotzen.

De Jean-Claude Schmit seet, et wier hei ganz transparent geschafft ginn a Lëtzebuerg hätt sech déi temporär Ënnerbriechung jo och kënnen erlaben. Et hätt kee Rendez-vous missten ofgesot ginn an den Impfplang géif dowéinst och net hannendra geroden.

Esou wéi d'Ema et recommandéiert, géifen déi Leit, déi AstraZeneca kréien opgekläert a ginn och kloer drop higewisen, op wéi eng Symptomer se an deenen zwou Wochen nom Vaccin mussen oppassen.

AstraZeneca: De Jean-Claude Schmit am RTL-Interview

Schreiwes vun der Santé