RTL bitt an der Tëschenzäit 3 verschidde Webradioen un, Radiosprogrammer, déi een “online” lauschtere kann, ouni onbedingt e Radio mussen ze hunn.

Eise ganze Programm um Radio, den RTL Gold an den RTL LX kënnt Dir lauschteren, egal wou Dir sidd, Haaptsaach ass, Dir hutt Reseau!

Méiglechkeet 1 – Iwwert d’App “RTL Play.lu”

D’App “RTL Play.lu” kënnt Dir Iech aus dem Apple App Store oder iwwert de Google Play Store downloaden.



Direkt no dem Start hutt Dir de Choix fir entweder ganz uewe riets op d’Bild mam Radio ze klicken,

oder ënnen an der Mëtt vun der App op de Knäppchen “Live “ drécken, wou Dir e.A. eis Webradioën direkt fannt.

Méiglechkeet 2 – Iwwert de Site “play.rtl.lu”

Dir gitt an Ärem Browser d’Adress https://play.rtl.lu/ an. Direkt uewen um Site, nieft dem Logo RTL Play fannt Dir 4 verschidde Menüpunkten (Home, Shows, Podcast, Live).

Dee leschte vun dëse 4 Menüen heescht LIVE. Wann Dir doropper gitt, kommt Dir direkt op déi Säit wou eis Webradioen ze fanne sinn.

Méiglechkeet 3 - Iwwert Äre Wlan Radio

Äre Wlan-Radio misst normalerweis déi 3 Radioe fannen. Wann Dir d‘Programmer vun RTL, RTL Gold oder RTL LX net direkt op Ärem Internetradio lauschtere kënnt an Dir d‘Méiglechkeet hutt, fir selwer d‘Adress vun engem Stream anzeginn, kënnt Dir déi hei Adresse benotzen:

Leider ass et net méiglech, all d‘Radioe vun RTL op TuneIn unzebidden, well déi Plattform zanter 2018 keng nei Programmer méi an hire Listing ophëlt. Déi meescht Apparater bidde mëttlerweil d’Méiglechkeet un, datt ee selwer ka Sender bäisetzen.. Hei sinn zum Beispill d’Beschreiwunge fir Sonos a Bose:



Sonos:

https://support.sonos.com/s/article/260?language=de#:~:text=Nutzung%20der%20Sonos%20App%20f%C3%BCr,und%20tippe%20dann%20auf%20OK



Bose:

https://www.bose.de/de_de/support/articles/HC2469/productCodes/soundtouch_30_ii/article.html

Am Auto kënnt Dir Äre Smartphone via Bluetooth oder Apple Car Play connectéieren.