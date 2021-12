Op enger Pressekonferenz e Sonndeg de Moien ass den Direkter vun den Operatiounen, den Thierry Fehr, op d'Detailer vun enger Maniff an der Stad agaangen.

Den Operativ vun der Police muss adaptéiert ginn, nodeems et e Samschdeg zu Demonstratiounen a Vandalismus virum Premierminister sengem Doheem koum. Dat sot de Minister fir d'bannenzeg Sécherheet Henri Kox e Samschdeg de Moien am RTL-Interview am Journal.

Et wier e gréissere Policedispositif e Samschdeg am Asaz gewiescht an et hätt een op eenzel Zenarie reagéiert. Esou huet den Thierry Fehr, den Direkter vun den Operatioune vun der Police hiren Asaz an der Stad beschriwwen. De Schutz vum Mënsch stoung am Mëttelpunkt. Dofir hätt d'Police d'Familljeministesch Corinne Cahen och gebieden, aus hirem Haus fort ze goen. D'Police wäert och e Rapport un de Parquet maachen, wat d'Verharmlosung vum Holocaust duerch verschidden Demonstranten ugeet.

Op enger Pressekonferenz e Samschdeg de Moie gouf betount, datt d’Manifestatioun net ugefrot war, mee via sozial Medien en Opruff gemaach gouf, sech um Glacis zesummen ze fannen. Doduerch, datt et keng klassesch Manifestatioun war, déi ugefrot gouf, hätt een och net wéi gewinnt en Uspriechpartner vu Säite vun den Organisateure gehat. D’Police wier net driwwer informéiert gewiescht, wéi de Programm vun där Maniff géif oflafen. Et wier awer eng Risikoaschätzung am Virfeld gemaach ginn an d’Manifestatioun wier als seriö ageschat ginn.

Am Ufank wieren eng 2.000 Leit versammelt gewiescht, ma et wieren ëmmer nees Gruppen dobäikomm an et hätt een am Moment misse reagéieren.

Fir Lëtzebuerger Verhältnisser wier en groussen Dispositif vu Beamten en place gesat ginn. En Deel vun de Manifestanten hätt Grenzen iwwerschratt an dat wier net acceptabel, huet den Thierry Fehr vun der Police nach ënnerstrach. Et hätt ee bis elo keng confirméiert Informatiounen iwwert d'Bedeelegunge vu radikale Gruppen un der Demonstratioun, ma dat wier awer eng Piste op där ee géing enquêtéieren.