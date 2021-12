De Premier Xavier Bettel huet sech en Dënschdeg de Mëtteg a senger Regierungsdeklaratioun an der Chamber iwwer d'Faite vum leschte Samschdeg geäussert.

Mir acceptéieren net, datt d‘Gëlle Fra beschmotzt gëtt an datt den Holocaust verharmloost gëtt. Mir acceptéieren net, datt an der Stad randaléiert gëtt a Chrëschtmäert gestiermt ginn.

Mir acceptéieren net, datt Leit agresséiert ginn a sech doheem net méi sécher fillen. Mir acceptéieren net, datt Journalisten un hirer Aarbecht gehënnert ginn.

Et géing ëm d‘Fundament vun eisem Rechtsstaat, sou de Staatsminister Xavier Bettel. Et géing een net all d‘Manifestanten an en Dëppe geheien. Et hätt ee mat enger Minoritéit ze dinn an et géing ee sech net intimidéiere loossen, sou de Xavier Bettel.