No der Maniff vum Samschdeg, mat den Ausernanersetzungen, déi dobäi entstane sinn, ass een op Säite vun der Police fir dëse Sonndeg gutt preparéiert.

De Zoning, wou manifestéiert däerf ginn, ass jo u sech de selwechten, just dass et déi Kéier an déi aner Richtung geet. Den Depart fir d'Manifestanten ass op der Place de l'Europe a si kënne bis erof op de Glacis goen. D'Police huet sech och deementspriechend opgestallt an hofft, dass et haut méi roueg erofgeet. Dat sot de Policespriecher Frank Stoltz e Sonndeg de Moien am RTL-Interview.

Éischten Informatiounen no hu sech géint 14.40 Auer eng 250 Manifestante virun der Philharmonie versammelt. Begleet gi se vun enge 40-50 Polizisten.