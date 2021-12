De Minister Henri Kox huet e Méindeg de Moien d'Objektiver erkläert, déi een de Weekend hat, an dobäi betount, datt d'Police gutt Aarbecht geleescht hätt.

E Sonndeg hunn eng 500 Leit an der Stad géint d'Corona-Politik manifestéiert. Et ass awer friddlech bliwwen am Géigesaz zu e Samschdeg, wou et zu Affrontementer tëscht Demonstranten an der Police koum. 19 Persoune goufe jo festgeholl. Géint 5 Leit gi juristesch Schrëtt an d'Weeër geleet. Ënnert anerem wéinst Rebellioun, illegalem Waffebesëtz, Aggressioun a verbuedene Symboler.

De Policeminister Kox huet e Méindeg de Moien am RTL-Interview dann och d'Objektiver erkläert, déi ee sech fir de Weekend gesat hat: Demonstratiounsrecht a Meenungsfräiheet assuréieren, gläichzäiteg awer Krawall a Gewalt ënnerbannen. D'Police hätt an deem Kontext eng exzellent Aarbecht geleescht a glécklecherweis wier et kee Blesséierte ginn.

De ganzen Interview mam Henri Kox

Wat nächst Manifestatiounen ugeet, wier een och virbereet, sou den Henri Kox. D'sozial Netzwierker géifen observéiert ginn, huet de Policeminister ënnerstrach. Hien huet och den Appell gemaach, datt ee sech vun Demonstrante soll distanzéieren, déi wëlle Krawall maachen. Differenze wieren an der Diskussioun an net op der Strooss ze léisen.