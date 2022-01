D’Isolatiounsdauer, wann ee sech mam Coronavirus ugestach huet, geet fir déi geimpfte Leit erof.

De 5. a 6. Dag kann een e Schnelltest maachen a wann déi negativ sinn, däerf een de 7. Dag erëm fréizäiteg aus der Isolatioun - an deemno schaffe goen. Op déi Ännerung huet sech d’Regierung en Dënschdeg gëeegent an e Mëttwoch d’Chamber informéiert.

Paulette Lenert am Interview

"Mir brauche Léisungen, déi eis Capacitéiten net iwwerstrapazéieren", sot d'Gesondheetsministesch Paulette Lenert live am Interview. Kontrolléiert ginn d’Schnelltester net. Et wär eng Decisioun fir am Vertrauen ze schaffen.

Da kommen och Ännerungen beim 2G+. Ass ee manner wéi 6 Méint geimpft, muss ee kee Schnelltest méi op der Plaz maachen. No 6 Méint muss een en Test maachen oder geboostert sinn. Aktuell kann ee sech no 4 Méint eng 3. Kéier impfe loossen. Dat wär och recommandéiert.

Jugendlecher kënne sech jo nach net boostere loossen. E Freideg gëtt am Regierungsrot nach emol doriwwer geschwat. Et wär en delikate Sujet an d’EMA huet sech nach net positionéiert. Méiglech wär awer och, datt Lëtzebuerg op deem Punkt net op d’EMA waart.

D’Paulette Lenert ass och op d’Kritik agaangen, datt Mesurë séier änneren a kee méi richteg wéisst, wat gëllt. Et wär een ebe gejot vun den Tatsaachen, sou d’Ministesch. Et géif een et als Flicht ugesinn, séier ze handelen a flexibel ze bleiwen. Dat hätt säi Präis.

D'Schreiwes vun dem Staatsministère a vun der Santé