Am RTL-Interview ass de Lëtzebuerger Ausseminister op d'Situatioun vun de Flüchtlingen agaangen an doropper, wéi de Grand-Duché sech preparéiert.

Wéi preparéiert Europa sech op d'Flüchtlingen, déi aus der Ukrain kommen? Dat war een Thema e Freideg am EU-Conseil vun den zoustännege Ministeren zu Bréissel. Op wat ee sech gëeenegt huet a wéi Lëtzebuerg sech organiséiert, erkläert den Aussen- an Immigratiounsminister am RTL-Interview.

D'Leit, déi aus der Ukrain virum Krich musse fortlafen, kréie eng "Protection temporaire", dorobber hu sech déi 27 EU-Memberlänner gëeenegt. Eenzeg Ausnam ass fir Länner, déi do hiert nationaalt Recht wëllen applizéieren, déi dierfen dat maachen. Lëtzebuerg, esou den Immigratiounsminister, wäert déi "Protection temporaire" applizéiere fir all déi Leit, déi aus der Ukrain kommen an op d'mannst fënnef Joer do gelieft hunn. Fir all déi aner Persounen, déi aus engem Net-EU-Land stamen an aus der Ukrain flüchten, gëllen hei am Land déi normal Reegelen.

Accordéiert gouf och, datt all Mënsch, deen aus der Ukrain kënnt, muss an d'EU kënne kommen, egal ob si Pabeieren hunn oder Ukrainer sinn oder net. Wann d'Leit bis hei sinn, soll et och kënnen einfach a séier goen, esou datt déi Erwuesse kënne schaffen an d'Kanner kënnen an d'Schoul goen. Et sinn aktuell haaptsächlech Mamme mat Kanner, déi kommen, esou de Minister.

Fir dat Ganzt besser koordinéieren ze kënnen, huet de Ministère am Laf vum Donneschdeg e Schreiwes publizéiert, dat och un dësem Artikel attachéiert ass, wou villes erkläert ass a wou och Leit, déi wëllen hëllefen, sech melle kënnen. Dat Ganzt gëtt vun der Caritas a vum Familljeministère geréiert. Um Kierchbierg gëtt eng Opfangplaz opgeriicht, wou all déi Leit, déi aus der Ukrain an de Grand-Duché kommen, sech solle mellen. Hei sinn elo mol 200 Better virgesinn. Do gëtt d'Enregistrement gemaach an d'Police mécht déi Kontrollen, déi musse gemaach ginn. Do wäerten d'Leit Schätzunge vum Jean Asselborn no 3 bis 5 Deeg bleiwen, éier se dono an Hoteller kommen oder op Plazen, wou si kënne liewen.

Aktuell weess een, datt 199 Leit schonn hei am Land sinn oder nach ënnerwee heihinner sinn. 150 Leit kommen dann nach iwwert eng Associatioun heihinner an eng 120 iwwert d'Bank BEI. Vun e Freideg un ass dann d'Zil, datt de Staat genau weess, wien alles hei ukomm ass oder ënnerwee heihinner ass. Aktuell kuckt een nach, wéi een déi Leit dono kann ënnerbréngen, dat och mat de Gemengen. Bis ewell huet ee vun 39 Privatleit matgedeelt kritt, datt si géife Leit ophuelen an och schaffe schonn 12 Gemengen aktiv mat.

Leit, déi wëllen hëllefen an Initiativen huelen, solle sech mat der Caritas, dem Roude Kräiz an den zoustännege Ministèren a Kontakt setzen, esou datt een evitéiert, datt gehollef gëtt, ouni datt déi Saachen awer ukommen. Och an dësem Artikel fannt Dir Organisatiounen, iwwert déi Dir hëllefe kënnt.

D'Schreiwes aus dem Ausseministère an dem Integratiounsministère