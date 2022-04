Woch fir Woch stelle mer iech eng vun de ville Communautéiten hei am Land vir - haut geet et ëm Griicheland.

Eng Kultur, déi Villen net friem ass, schonn eleng, well der net wéineg scho mol do an d'Vakanz waren. En vun deenen historesche Momenter, wou eng Partie Griichen op Lëtzebuerg ausgewandert sinn, war wéi d'Land der EU bäigetrueden ass. Ugangs den 80er Jore sinn och déi éischt Europadeputéiert a Fonctionnairen hei op Lëtzebuerg komm. Ënnert hinne war deemools de Rodolfo Maslias, deen nach ëmmer hei am Land wunnt.