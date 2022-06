Vu beschiedegte Gelänner, Brandflecke bis hin zu geklaute Rettungsreefer. Iwwert déi lescht Jore si vill Schied un der Infrastruktur um Stauséi entstanen.

Nom Chaos vun de leschte Wochen um Stauséi sicht ee verzweiwelt no Léisungen, fir de Rush, ma och de Vandalismus op a ronderëm de Plagen ënner Kontroll ze kréien. Eng Partie vun den dausende Visiteuren haten iwwer d'Strengt geschloen an dat soll Konsequenze kréien. D'Schied, déi iwwert déi lescht Joren entstane sinn, si grouss. Beim Material, mä och an der Natur.

Bei 19 Grad a Fisemreen huet et e Sonndeg haaptsächlech Taucher op de Stauséi gelackelt. Vun de grousse Masse vum leschte Weekend war näischt ze gesinn. En Deel vum Schued, deen hannerlooss gouf – notamment deen un der Schwammbréck zu Lëlz - awer gëtt nach bis d'nächst Woch era gefléckt. "Déi Gelänner sinn einfach net dofir gemaach. Et ass en ze vill héicht Gewiicht, wann do esou vill Leit mateneen zesummen an d'Waasser sprangen. Do sinn natierlech e puer Saache futti gaangen. En Deel vum Haaptgelänner gouf aus der Verankerung gerappt, 4 aner Gelänner gouf beschiedegt a 4 Rettungsreefer goufe geklaut", erkläert de Ralph Di Marco, Kommunikatioun Ponts et Chaussées.

Déi aktuell Spëtzt vum Äisbierg: nieft dem Dréck, dee sech iwwert déi sonneg Weekend usammelt, sinn et och d'Schied un aneren Infrastrukturen. "Da ginn et och Leit, déi Pontone futti maachen. Dann ass et zanter dem leschte Joer relativ populär, den Drot fir an d'Schutzzon futti ze schneiden, fir dohinner schwammen ze goen. Dat ass richteg geféierlech fir déi Leit, déi dat maachen. An et ass och verbueden", sou de Marco Schank, Buergermeeschter vun der Gemeng Esch-Sauer.

Brandflecke vum Grillen op de Pontonen, Rettungspunkten, déi verschwannen, a reegelméisseg gëtt et hei op der Bréck en neien Drot. Vill muttwëlleg Aarbecht fir d'Personal ronderëm dem Stauséi, op d'mannst 50 Persoune këmmere sech ëm d'Gebitt. "Am Joer 2020 hu mir als Gemeng Esch-Sauer ronn 100.000 Euro ausgi fir den Entretien vun de Plagen. Ongeféier een Drëttel dovun ass fir d'Evakuéiere vum Offall. Mir packen dat mat Hëllef vun enger Beschäftegungsinitiativ, eisen eegene Leit a mat Ponts et Chaussées. Dobäi kréie mir vun 100.000 ongeféier een Drëttel och nees vum Staat zeréck. Dat geet leider net méi duer", betount de Marco Schank.

Nieft der grousser Verkéiersproblematik an den Dierfer leit och Natur an der Ëmgéigend, sou den Tom Schmit, Ranger am Naturpark Uewersauer. „De Vandalismus spillt och eng Roll an der Natur. D'Leit probéiere Feier ze maachen. Si briechen Äscht of, mä dat Holz ass natierlech nach gréng, brennt also net, also awer kee Feier. D'Leit maachen an deem Sënn fir näischt d'Natur futti."

D'Zeréckbrénge vum Reservatioune-System mécht kaum Sënn, esou déi lokal Autoritéiten. D'Minoritéiten, déi Knascht hannerlooss a Saache futti maachen, siche sech och ouni eng Reservatioun en Eck um Waasser. Meeschtens da ganz illegal.

Et hofft een op nei Solutiounen de 6. Juli am Kader vun enger Stauséi-Kommissioun mat Vertrieder vum Naturpark, der Police, dem CGDIS, Ponts et Chaussées, de concernéierte Gemengen an der Regierung.