No engem Bal zu Helzen de leschte Weekend huet eng Persoun eng Plainte deposéiert. Dat well si no deem Fest eng Zort Filmrëss hat.

Dat krut RTL vun der Police confirméiert. Ob si eventuell vun enger anerer Persoun Substanzen an d'Gedrénks gemaach krut, dat kann am Moment net gesot ginn. Vun der Police heescht et, datt d'Ermëttlunge géinge lafen, fir ze klären, wat genee virgefall ass. Soss wier vun där Soirée zu Helzen op alle Fall näischt Spezielles gemellt ginn. Jiddereen, deen awer eppes Suspektes gesinn huet, soll sech awer bei der Police mellen. Rezent war et op engem Bal zu Ell enger Rei Leit schlecht ginn. Och do lafen d'Ermëttlungen, fir ze klären, ob eventuell sougenannt KO-Drëpsen am Spill waren.