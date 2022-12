Weider bedauert d'Gewerkschaft, datt bis ewell nach kee Kollektivvertrag fir de Secteur ausgeschafft huet.

De Grond fir de Personalmanktem am Horeca-Secteur wieren déi onattraktiv Aarbechtskonditiounen an net e Manktem u Flexibilitéit vum Aarbechtsrecht, heescht et e Mëttwoch vum OGBL als Reaktioun op Aussoe vum Generalsekretär vun der Horesca an der Emissioun Background leschte Samschdeg. Virop déi niddreg Salairen an Aarbechtszäite mat onbezuelte Stonnen tëscht zwee Servicer wieren ëmmer manner attraktiv.

Den OGBL fuerdert deemno, dass d'Beruffer am Horeca allgemeng revaloriséiert ginn an d'Aarbecht an deem Secteur erëm méi Virdeeler misst hunn. D'Gewerkschaft bedauert dann, och dass d'Horesca bis ewell net op hir Demande agaangen ass, fir e Kollektivvertrag fir de Secteur auszeschaffen.