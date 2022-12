Am September hat dat éischt Gebuertshaus hei am Land seng Dieren opgemaach, ma vun elo un dierfe hei keng Gebuerte méi duerchgefouert ginn.

Dat huet d'Gesondheetsministesch Paulette Lenert elo decidéiert, well et kee gesetzleche Kader dofir géif ginn. Zu Lëtzebuerg ass et zwar erlaabt, ausserhalb vun engem Spidol z'accouchéieren an d'CNS rembourséiert d'Fraise fir eng Hiewan pro Gebuert. Dem Ministère no gëllt dat awer just op Hausgebuerten.

Am Oktober gouf d'Ministesch an der Chamber op dës nei Offer opmierksam gemaach, wouropshin d'Santé sech de Centre de périnatalité ugekuckt huet. Elo dann d'Decisioun: d'Vir- an Nosuerg dierfen hei gemaach ginn, ma d'Gebuerte selwer net, bis e legale Kader do ass. Doru soll elo geschafft ginn.

"Dat ass och den Avis, deen ech kritt hu vum Conseil supérieur des professions de santé, dass am Moment déi gesetzlech Basis e Gebuertshaus net hiergëtt", esou d'Ministesch Paulette Lenert. "Et gëtt selbstverständlech d'Gebuert doheem, wann eng Fra de Choix mécht, fir doheem hiert Kand op d'Welt ze setzen, ka sech begleede loossen duerch eng Hiewan. Mä fir e richtegt Gebuertshaus als Service unzebidden, dat ass eppes dat eiser Interpretatioun no zu dësem Zäitpunkt de Maternitéë virbehalen ass. Mir hunn awer do ganz konstruktiv Gespréicher. Ech weess, dass vill Interessi do ass, net just vun deenen hei Leit, mä och aner Hiewanne si schonn op ons duerkomm, fir sech ze renseignéieren, a mir schaffen dodrun, fir d'Leit beieneen ze bréngen, fir e Kader ze setzen, fir dat ze reegelen."

D'Hiewanne vu Bartreng hätten et besser fonnt, wa si weider esou kéinte schaffen, bis d'Gesetz do ass., Op d'mannst fir déi Fraen, déi wäit vun enger Maternité wunnen, sou d'Danielle Haag.

"Zum Beispill hu mer elo an där Woch tëschent Chrëschtdag an Neijoerschdag eng Fra um Termin, déi vu Veianen ass, déi eigentlech geduecht war, fir hei z'accouchéieren, wou mer dann elo effektiv bei d'Fra heem op Veianen musse fueren, fir hir déi Méiglechkeet ze ginn. Do ass dann natierlech d'Fro, ass et elo méi securiséiert bei der Fra zu Veianen oder hei vill méi no beim CHL. Mir hu gefrot, wéi laang e Samu géing brauche vu Bartreng an de CHL, dat si genee 4 Kilometer. D'Äntwert, déi vum CGDIS koum, war, si schécken d'Ambulanz vu Beetebuerg a wann déi net disponibel ass, schécke se déi vun Diddeleng, a mir missten ongeféier mat 40 Minutte rechnen, bis mer eng Ambulanz hätten. Wou mir och erstaunt waren, mä do froen ech mech dann, wéi laang mer se mussen am Viraus ruffen oder wéi mer eis mussen organiséieren, fir op Veianen ze kréien."

Zanter September wieren eng 40 Puppelcher am Gebuertshaus zu Bartreng op d'Welt komm, esou d'Danielle Haag.