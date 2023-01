E Gynekolog aus der Stad soll falsch Rechnunge geschriwwen a sech esou op Käschte vu senge Patiente beräichert hunn.

E Gynekolog aus der Stad deen op Fertilitéitstraitementer a kënschtlech Befruchtung spezialiséiert ass, soll wärend Jore falsch Rechnunge geschriwwen a sech op Käschte vu senge Patiente beräichert hunn. Doduerch hätt hien d'Dignitéit vu senge Patienten, déi duerch hire Kannerwonsch besonnesch vulnerabel gewiescht wieren, net respektéiert.

Dat krut elo Suitten: De Conseil supérieur de discipline vum Collège médical huet am Appell e Beruffsverbuet vun engem Joer, dovunner 6 Méint op Sursis, géint de Mann ausgeschwat. An éischter Instanz hat hien ee Joer Beruffsverbuet kritt.

Beruffsverbuet vun engem Joer géint e Gynekolog / F. Kinsch

Aus dem Arrêt, deen RTL virläit, geet ervir, datt den Dokter ënnert anerem op Rechnunge geschriwwen huet, d'Patientinne sollen se net bei der Krankekeess aschécken, well d'Prestatiounen net rembourséiert géinge ginn. Dobäi wieren d'Akten an der Nomenclatur virgesinn an dat zu engem Tarif deen däitlech méi niddereg war wéi dat wat den Dokter verrechent huet. D'Patientinne wieren net iwwert d'Käschten informéiert ginn an et wieren och keng Devise gemaach ginn, fir Prestatiounen, déi net an der Nomenclature virgesi sinn. Doriwwer eraus hätt den Dokter net bei der Instruktioun collaboréiert.

De Collège médical hätt wuel nach méi eng streng Strof fir ubruecht fonnt, virun allem well hien d’Vulnerabilitéit vu senge Patientinnen ausgenotzt hätt – eppes dat den Dokter selwer ofstreit. De Collège médical verweist iwwerdeems op eng zweet disziplinaresch Aktioun géint de Gynekolog, déi aktuell wéinst Plainte géint Zeie suspendéiert wier, grad ewéi op en Urteel wéinst dem illegalen Ausféiere vu sengen Tätegkeete virum Tribunal correctionnel.

Effektiv gouf de Gynekolog am Mäerz zejoert wéinst Exercice illicite de la médicine a Fälschung zu enger Geldstrof vun 30.000 Euro verurteelt. Dat well hie wärend de Joren 2012 an 2013, déi wärend der Enquête ënnert d’Lupp geholl goufen, systematesch Prestatioune fakturéiert huet, déi net vun him selwer, mä vun enger Hiewan geleescht goufen, wärend hie sech am Ausland opgehalen hat. Doriwwer eraus louchen dës medezinesch Akte guer net an den Attributioune vun den Hiewannen. Hei geet et also ëm en Zäitraum nach virun de Faiten, wéinst deenen de Gynekolog elo vum Conseil supérieur de discipline e Beruffsverbuet krut, déi no 2017 geschitt sinn.

Opfälleg ass, datt am Cabinet vun dësem Dokter bis ugangs zejoert nach en däitsche Gynekolog geschafft huet, dee mëttlerweil wéinst onfräiwëlleger schwéierer Kierperverletzung a Frankräich am Prisong ass. E Fall iwwert deen RTL beriicht hat. Hien hat eng Fra bei enger medezinescher Interventioun esou schro blesséiert, datt si fir de Recht vun hirem Liewe behënnert ass – Faite wéinst deenen hie schonn a Frankräich an éischter Instanz verurteelt war, wärend hien zu Lëtzebuerg weider exerzéiert huet, och wann hie keng Operatioune méi duerft maachen. Wéi aus dem Arrêt iwwert d'Beruffsverbuet vum Lëtzebuerger Gynekolog ervirgeet, gëtt et awer kee Lien tëschent béiden Affären.