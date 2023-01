No den Annoncen, dass Bettel a Lenert prett sinn fir d'Spëtzekandidatur fir hir Partei, ass de Walkampf dëst Joer wuel definitiv a Schwong komm.

Fir e Mëttwoch an enger Woch hunn déi zwee Co-Presidente vun der CSV en ausseruerdentlechen Nationalrot aberuff fir d'Fro vum Spëtzekandidat fir d'Chamberwalen ze klären. De Claude Wiseler an d’Elisabeth Margue wäerten deen Dag eng Propositioun maachen. D'Statute gesinn eng Propose fir. Am Nationalrot gëtt nom Majoritéitsprinzip ofgestëmmt.

Eng CSV-Lëscht ouni Spëtzekandidat?

Eng theoretesch Optioun fir d'CSV, esou de Publizist beim Forum an CSV-Expert, de Pierre Lorang, wier et, fir einfach ouni Spëtzekandidat an d'Walen ze goen, eppes dat beispillsweis op Gemengenniveau scho mol bei de Chrëschtsoziale gemaach gouf. Ma dëst wier an der Vergaangenheet ëmmer schif gaangen, d'Resultater sinn an deene Fäll dacks bis ëmmer éischter negativ fir d'CSV ausgefall.

E Spëtzekandidat dogéint géif enger grousser Partei wéi der CSV méi Visibilitéit, méi eng héich Mobiliséierungsfäegkeet a méi Opmierksamkeet ginn, wat dann och meeschtens zu méi Stëmme féiert. Dobäi kënnt, dass mat den Annoncë vun de Koalitiounsparteien d'CSV natierlech elo liicht an Zuchzwang kënnt, esou de Pierre Lorang am RTL-Interview: "Keen nationale Spëtzekandidat ze huelen, hätt vläicht gutt zum Message gepasst vun der "neier Bescheidenheet". Awer op der anerer Säit mengen ech, dass se sech doduerch e bëssen isoléiert hätten, well sech d'Opmierksamkeet elo schonn an dëser fréier Phas staark fokusséiert op d'Persoune Bettel a Lenert. Wann d'CSV kee Spëtzekandidat hätt, géing een den Terrain fräimaachen, sou dass dat ënnert dem Stréch net sënnvoll gewiescht wier."

Eng CSV ouni Spëtzekandidat? - De Pierre Lorang

D'Sich nom richtege Spëtzekandidat leeft

Dës Optioun huet d'CSV och elo selwer ofgeschoss, dat well de Claude Wiseler zwar d'Spëtzekandidatur refuséiert huet, ma sech awer elo béid Presidenten, also hie selwer an d'Elisabeth Margue op d'Sich no engem neie Spëtzekandidat maachen. Fanne wäerte se een oder eng Kandidatin mat Sécherheet, ma dat richtegt Profil ass domadder awer nach net garantéiert. A Fro komme mam Luc Frieden, Gilles Roth, Martine Hansen, Léon Gloden, Serge Wilmes a souguer Marc Spautz oder Laurent Mosar eng ganz Partie Leit.

Fir jonk nei Gesiichter ze presentéieren, wier awer am Grand-Duché dogéint schwéier, well virun allem Parteien an der Oppositioun benodeelegt sinn, well de Lëtzebuerger Walsystem Leit begënschtegt, déi scho bekannt sinn an der Partei vill Stëmme bréngen: "Wann s de an der Oppositioun bass, hues de iwwerhaapt keen, oder ganz ganz wéineg Sputt, fir Plaz ze maachen. Doduerch dass Leit an d'Regierung ginn, réckele Jonker no, déi sech méi am 2. Feld oder souguer am Mëttelfeld vun der Lëscht placéiert hunn bei de Walen an da réckelen déi no. Déi Méiglechkeet hues de als Oppositiounspartei net. Du bass quasi an enger babylonescher Gefaangenschaft als Oppositiounspartei, well s de vu Wal zu Wal an der Reegel, an d'Ausname bestätegen d'Reegel, déi Leit erëmgewielt kriss, déi schonn ëmmer dobäi waren."

Nei a jonk Kandidate bei der CSV - De Pierre Lorang

D'Erneierung vu Personal iwwert esou e Wee wier also fir d'CSV extrem schwéier bis bal onméiglech. Iwwregens eng Erfarung, déi d'CSV elo schonn zënter ronn 10 Joer mécht. Leit, déi schonn ënnert der Juncker-Regierung déi éischt Gei gespillt hunn, spillen och elo nach ëmmer déi éischt Gei, dramatesch vill huet sech net wierklech geännert. De Pierre Lorang: "De Personalstab vun der CSV ass zimmlech dënn an entspriechend schwéier ass et, fir dann elo bei e Jonken an Onverbrauchten hinzegoen an ze soen "Dat ass elo eise Spëtzekandidat". Déi di nei waren an erakomm sinn, déi haten net sou ganz vill Geleeënheet, ausser vläicht de Paul Galles, deen déi Geleeënheet gutt genotzt huet. All déi aner hate praktesch keng Geleeënheet, fir sech op eng Manéier kënnen ze profiléieren, fir dass se elo a Betruecht kéimen, fir Spëtzekandidat ze ginn."

Jonker bei der CSV positionnéieren - De Pierre Lorang

D'CSV brauch "Loscht" a misst dës och bei de Wieler an an der Partei verbreeden

D'CSV misst sech, fir e gudde Spëtzekandidat ze fannen, bei der Sich 4 Froe stellen, an dës Froen hätten all eppes mat "Loscht" ze dinn. Als éischt missten d'Wielerinnen a Wieler Loscht kréien, fir de Spëtzekandidat ze wielen an och och Loscht op d'Partei sou kréien. Dës Persoun muss also nieft engem Xavier Bettel, engem Paulette Lenert an och engem Sam Tanson kënne bestoen. Da muss dës Persoun anere Parteie Loscht maachen, fir mat der CSV déi nächst Joren ze regéieren, Stéchwuert Koalitiounsbereetschaft. Dëst huet no den 2 leschte Wale jo definitiv gefeelt: "24 Stonnen no de Walen ass d'Dräierkoalitioun dann ugetratt an d'CSV huet sech op der Oppositioun erëmfonnt an huet d'Welt net méi verstanen. Dobäi war d'Welt relativ einfach ze verstoen, well tout simplement kee méi Loscht hat mat där doter CSV, wéi se sech deemools presentéiert huet, nach eng Kéier an eng Regierung ze goen."

CSV op der Oppositiounsbänk - Pierre Lorang

Weider misst et eng Spëtzekandidatin oder Spëtzekandidat sinn, déi och der Basis, also den zéngdausenden CSV-Memberen, Loscht gëtt, dës Persoun matzedroen an z'ënnerstëtzen. An zu gudder Lescht muss och de Kandidat selwer Loscht hunn, am Fall vun de Fäll de Poste vum Premier ze besetzen an och ze féieren. Oder ebe bei engem weidere Joer op der Oppositiounsbänk d'Roll vum Oppositiounsleader z'iwwerhuelen.



Wann een de Sondagë wëll gleewen, géif et nees fir Blo-Rout-Gréng duergoen, eng Regierung op d'Been ze stellen... Ma dëst si just Sondagen an hei ass och d'Fro, ob eng weider Dräierkoalitioun no de Wale vun all de concernéierte Parteie gewollt ass. Nodeems eng ganz Partie Reformen an deene leschte Jore vun der Koalitioun ëmgesat goufen, ass den Terrain mat politesche Gemeinsamkeeten natierlech méi kleng ginn, sou de Pierre Lorang. D'Kaarte géifen hei nei gemëscht ginn: "Dat heescht, wou et och méi schwéier ass, zu 3 eens ze ginn, ënnerhalb vun enger Regierung, fir eppes ze realiséieren, ob dat an der Steierpolitik ass, an der Wirtschafts- a Sozialpolitik, an der Ekologie, an der Logementspolitik... Do gëtt et awer sensibel Divergenzen tëscht deenen 3 Parteien. Dobäi kënnt, dass sech déi Generatioun vu Politiker, déi déi Dräierkoalitioun virun 10 Joer gemaach hunn, vun deenen an sech just nach de Xavier Bettel iwwreg ass."

Fir déi 3. Kéier Blo-Rout-Gréng? - Pierre Lorang

D’Paulette Lenert wier prett als Spëtzekandidatin bei der LSAP unzetrieden, de Premier Xavier Bettel ass scho méi laang prett fir d'DP. A bei de Grénge kristalliséiert sech d’Sam Tanson als méiglech Spëtzekandidatin eraus. D'Fro vum Spëtzekandidat vun der gréisster Oppositiounspartei, der CSV, dierft sech d'nächst Woch decidéieren.