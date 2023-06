D'Centrale paysanne reegt sech op, datt de Landwirtschaftssecteur bei der staatlecher Ënnerstëtzung a Punkto Energiekäschte bausse vir gelooss gëtt.

De Laisser-faire ass net méi ze toleréieren - sou steet et an engem Schreiwes vun der Centrale paysanne vun en Donneschdeg de Moien.

Am Tripartites-Ofkommes gouf jo festgehalen, dass Menagë mat engem Verbrauch vu manner 25.000 Kilowatt d’Joer dovu kënne profitéieren. Well Bauere-Betriber awer dacks just ee Stroumzieler hu fir d’Haus an d'Scheieren, wier ee ganz séier iwwert deem Seuil, a kéint doduerch dann net vum plafonéierten Tarif profitéieren.

D'Centrale paysanne fuerdert vun der Regierung, dass dës handelt, beispillsweis duerch e landeswäit ugepassten Duerchschnëttswäert.