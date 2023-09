Moies fréi war et nach e wéineg frësch an den Zelter, déi op dem Parking ronderëm d'Polsat Plus Arena zu Danzeg opgebaut goufen.

Dat ännert sech allerdéngs séier, nodeems déi jonk Participanten, ënnert dem Applaus vun Experten a Spectateuren, hir Plazen an de Workshops ageholl hunn. D'Nervositéit ass ze spieren, well si wëssen net mat Sécherheet, wat si erwaart: Ass den Training an de leschte Méint an déi richteg Richtung gaangen oder gëtt eventuell eppes verlaangt, op dat ee sech guer net virbereede konnt?

Da fält awer um 1. Dag de Startschoss fir déi gréisste Meeschterschaft vun de Beruffer an Europa an no enger kuerzer Bespriechung mam zoustännegen Expert, gëtt séier seriö a konzentréiert geschafft.

Mir paken Holz un

Ee Member vun der Lëtzebuerger Nationalekipp ass de Mathieu Klein. De Schräiner trëtt am Skill "Joinery" géint 11 aner Jonker un. En Deel vum Holz gouf schonn ersat, bei der Kontroll huet et de strenge Krittäre vun den Experten net standgehalen. Elo hoffe si an d'Participanten, datt si endlech kënne lassleeën.

Iwwert déi nächst 3 Deeg gëllt et elo, eng Fënsterrumm aus Holz ze bauen. An dës Aufgab goufen natierlech och Schwieregkeeten a Falen agebaut: De Kader weist net nëmmen eng ongewinnte Schwéngung op, mä och nach elaboréiert Verbindungen tëscht den eenzele Stécker. Mat manuellem Geschier a mat schwéiere Maschinne gëtt d'Holz an déi gewënschte Form bruecht. All Feeler kann hei Punkte kaschten: D'Flécken hëlt net nëmme wäertvoll Zäit an Usproch, mä hannerléisst deemno wéi och nach onschéi Spueren, déi sech net méi verstoppe loossen. Prezisioun, Gedold a Geschéck sinn also gefrot.

All Schrauf sëtzt

Änlech grouss ass d'Konkurrenz beim Skill "Industrial Control", wou den Jason Schneider säi Bescht gëtt, fir par rapport zu den 10 anere Participanten eng gutt Placéierung z’erreechen. Dofir muss hien direkt eng ganz Produktiounsanlag simuléieren, mat Fléissbänner, Motoren a Schaltungen. Duerno muss dës dann nach korrekt programméiert ginn. Den Opbau vun der Anlag geet séier virun, well den Jason sech gutt op vergläichbar Aarbechte virbereet huet.

Et leeft no Programm

Programmatioun ass och eng vun de Kärkompetenze vum Jamey Jager. De BTS-Student erstellt an designt fir "Web Development" Internetsäiten. D'Aufgabe ginn am Laf vum Concours ëmmer méi komplex: Um Ufank geet eng einfach Websäit nach duer, spéiderhi gëtt dann awer och d'Integratioun vu soziale Medien oder Plattforme vun aneren Ubidder verlaangt. De Beruff kombinéiert Design an Zweck: Am Austausch mam Client gëllt et, de Besoin ze verstoen an entspriechend ëmzesetzen. Den Jamey geet souverän un d'Saach erun an huet no kuerzer Zäit e funktionelle Site opgebaut.



D'Atmosphär ass um Kachen

Och an der Kichen ass eng méi lass. Direkt um éischten Dag kann d'Sophie Scholzen hiert Talent ënner Beweis stellen. Déi jonk Kächin preparéiert ënner anerem eng Bouillabaisse, eng dekonstruéiert spuenesch Tortilla a Pistaschepesto, an hofft domat de Jury am Skill "Cooking" vu sech z'iwwerzeegen. De Stress an d'Hëtzt bréngen d'Sophie awer net groussaarteg aus der Rou: Den Ëmgang mat béidem huet si am Laf vun hirer Formatioun gemeeschtert.

Och Multitasking gehéiert zum Job dozou: Wärend dat eent kacht, kann dat anert scho preparéiert ginn. D'Freed um Experimentéieren an dorun nei Saachen z'entdecken, sinn natierlech och Viraussetzungen.

Wat soss nach?

Och déi aner Participante si gutt an hir jeeweileg Concourse gestart. An hire Bäiträg ginn d'Alessandra Barale, Expertin am Skill "Graphic Design Technology" an d'Claudine Thoma, Expertin am Skill "Hotel Reception" op d'Erausfuerderunge vum Concours an.

Am Nomëtteg gouf et dunn nach eng flott Nouvelle fir Lëtzebuerg. Op der General Assembly vu WorldSkills Europe stoung ënnert anerem de Vott doriwwer, wou d'General Assembly am Joer 2024 stattfanne soll, um Programm. Nodeems Lëtzebuerg ugangs vum Joer seng Kandidatur dofir agereecht hat, gouf den Asaz dann elo belount: d'Vertrieder vun allen 32 Memberen hunn unanime fir de Kierchbierg votéiert. Am Juni 2024 empfänkt Lëtzebuerg also d'Responsabel, d'Partner an d'Sponsore vun den 32 WorldSkills Europe Memberen.

Domat ass e vollgeluedenen éischten Dag vun der Competitioun op en Enn gaangen. D'Lëtzebuerger Participante sinn elo konzentréiert bei der Saach a wëssen, wat si den 2. Dag erwaarde kënnen.