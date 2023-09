Den 2. Kompetitiounsdag vun den EuroSkills, der gréisster Beruffsmeeschterschaft ass Europa, ass en Donneschdeg op en Enn gaangen.

D'Middegkeet ass de 14 jonke Kandidate vun der Lëtzebuerger Delegatioun ofzegesinn, ma par Rapport zum Dag virdrun leeft elo schonn alles manner nervös a méi gereegelt of. Och d'Komerodschaft an der Ekipp hëlt zou. Wéi selbstverständlech ënnerstëtze si an hire Pausen hir Kolleegen, déi grad am Concours sinn.

Eng sëlleg Visiteuren hu sech afonnt, fir sech iwwer all méiglech Beruffer z'informéieren a live nozekucken, wat esou eng Beschäftegung eigentlech ausmécht. Dorënner si vill Schoulklassen, mee och Vertrieder aus Handwierk, Industrie an Horesca. Op ville Plaze fënnt ee Supporter an deene jeeweilege Landesfaarwen, déi hir Landsleit ufeieren. D'EuroSkills sinn dobäi eng eenzegaarteg Mëschung bei där een net nëmmen nei Beruffer entdecken, mee och al Beruffer nei entdecke kann.

Héije Besuch zu Danzeg

Am Laf vum Nomëtteg huet den Nicolas Schmit, EU-Kommissär fir Beschäftegung, Soziales an Integratioun, d'EuroSkills besicht. Hien huet op der Plaz Andréck vun de jonke Participanten an deem, wat si undreift, gesammelt. Ma hien huet och iwwer seng eegen Erënnerunge vu vergaangene Lux-, Euro- a WorldSkills-Championnater geschwat.

Eng kloer Linn

En traditionellt Handwierk ass zum Beispill de Metier vum Ida Gard. Déi jonk Coiffeuse hat op dësem 2. Dag am "Hairdressing" méi wéi genuch ze dinn. Direkt moies fréi ass et lassgaangen mat engem Bridal Hairstyle. 20 fräiwëlleg Models goufe vun der Jury ausgewielt an ënnert de Kandidaten a Kandidatinnen ausgeloust. D'Aufgab war et dunn, d'Hoer entspriechend de Virgabe fir eng Hochzäit hierzeriichten. Mat Lack, Mousse, Biischten a weiderem Equipement huet d'Ida sech konzentréiert un d'Wierk gemaach.

Direkt duerno goung et weider mat Bartstyling, woubäi de Jury hei besonnesch vill Wäert op Prezisioun an eng propper Aarbecht geluecht huet. Kromm Konture kaschten hei deier Punkten. Den Ofschloss war dunn e Catwalk Hairstyle, bei deem Extensions a Fierwungen zum Asaz koumen. Dës Zort vu Coiffure verlaangt exzellenten Know-How wat déi verschidden Type vun Hoer a Produite betrëfft.

D'Ida schätzt virun allem de kreative Volet vun hirer Aarbecht. Fir all Client e passende Stil fannen an dësen dann technesch perfekt ëmsetzen, ass fir hatt eng Passioun, déi hatt weiderféiere wëll: aktuell schafft si op de Meeschterbréif hin.

Beschtens bedéngt

Och d'Lynn Beissel ass mat Passioun bei hirer Aarbecht. Am "Restaurant Service" geet et laang net nëmmen dorëms, d'Iessen op den Dësch ze bréngen. Villes spillt sech hannert de Kulissen of, wat den normale Client am Restaurant net ze gesi kritt. Den Dësch decken, Leit empfänken, Cocktails mixen an d'Iessen appetitlech uriichten si just e puer Elementer, déi zu engem gudde Service gehéieren.

Wat de Beruff ausmécht, a wéi si d'EuroSkills bis elo erlieft huet, erzielt d'Lynn an hirem Bäitrag.

Automatik kënnt net vun eleng

Nach e relative jonke Skill ass "Robot Systems Integration": hei steet d'Automatiséierung vun industrielle Prozesser mat Hëllef vu Roboter am Mëttelpunkt. D'Lëtzebuerger Kandidaten Tom Fusenig an den Ayman Miri trieden als Duo op. Planung, Programmatioun, Opbau a Kontroll vun der Anlag sinn an esou kuerzer Zäit besser zesummen ze bewältegen. Si musse sech also ënnerteneen ofschwätzen, fir dat gewënschte Resultat z'erreechen. Dat besteet doraus, mat Hëllef vun engem Roboter en ëmmer méi komplexe Produktiounsoflaf méiglechst effizient ze gestalten. De Roboter muss dobäi an der Lag sinn, Objeten opzehiewen an ofzeleeën, an intelligent tëscht verschiddene Situatiounen ze ënnerscheeden.

Den Tom an den Ayman fäerten och déi staark Konkurrenz net: si hu sech an de leschte Méint intensiv op dës Erausfuerderung virbereet a wëssen, wéi si de Roboteraarm dozou bréngen, sech esou ze beweegen, wéi e soll.

Et leeft ronn

D'Beweegung respektiv d'Mobilitéit ass de Metier vum Paul Grüneisen. De geléierten Autosmecanicien vertrëtt Lëtzebuerg am Skill "Automobile Technology". Hei geet et dorëms, op verschiddene Statiounen Aufgaben z'erfëllen. Dat ka vun enger Feelersich am informatesche System vun engem Auto bis hin zum Ausbauen an Ersetze vu mechanesche Komponenten alles sinn. Entspriechend wichteg ass et, mat de leschten technologeschen Entwécklunge Schratt ze halen fir den Uschloss net ze verléieren.

Diesel-, Bensinn- an Elektromotor erfuerderen nämlech jee no Problem eng aner Approche, sou datt d'Beschafe vun den Informatiounen an d'logescht Denken grad esou eng wichteg Roll spillen, wéi d'Duerchféiere vun de richtegen Handgrëffer.

Am nächsten a leschten Deel vun eiser Serie iwwer d'Euroskills geet et dann ëm de leschten Dag vun de Kompetitiounen.