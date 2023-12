Eng Kannerpsychologin kläert op, wisou et fir d'Kanner esou schéin ass, un de Kleeschen ze gleewen.

"Wanns du net brav bass, da kënnt de Kleeschen net." E Sproch, dee sou munchen nach aus senger Kandheet kennt oder deen ee mëttlerweil sengen eegene Kanner oder Enkel verzielt. Et ass e Sproch, dee seng Wierkung verléiert, soubal d'Kanner erausfannen, dass et de Kleeschen esou als Persoun net gëtt.

Am Duerchschnëtt fänke Kanner am Alter tëscht 7 an 8 Joer un, net méi un de Kleeschen ze gleewen, wéi d'Wëssenschaftlerin a Kannerpsychologin Pascale Engel erzielt. Tëscht Meedercher a Jonge gëtt et hei kee signifikanten Ënnerscheed.

Dass Kanner da rose sinn, well d'Eltere si ugelunn hunn, dat wier an der Norm net de Fall. Allgemeng wiere Kanner kuerz enttäuscht oder traureg, dass et net de Mann mam wäisse Baart an dem roude Kostüm ass, deen de Schong fëllt an d'Kaddoe bréngt. Dës Emotioune wieren awer vu kuerzer Dauer, respektiv net immens intensiv. Iwwerraschenderweis sinn et éischter d'Elteren, déi méi staark Gefiller empfannen. "D'Eltere sinn dacks méi traureg wéi d'Kanner, wann dat alles opflitt", sou d'Wëssenschaftlerin Pascale Engel.



D'Eltere léien hir Kanner zwar un, wa si vum Kleeschen, Ouschterhues a Co verzielen. Léie wier hei awer net de richtege Begrëff, fënnt d'Kannerpsychologin.

"Léien ass de falschen Ausdrock"

A genee dat hat eng Partie positiv Aspekter. Esou Traditioune wiere fir d'Kanner näischt aneres wéi "Pretend Play", also sou maache wéi wann. D'Kanner invitéieren op eng Téi-Party a maachen, wéi wann an der Taass wierklech Téi wier. Si behandelen hir Poppen, wéi wa se richteg Kanner wieren oder fuere mam Auto, wéi wann et e richtege wier. Dëst wier e wichtege Prozess an der Entwécklung vum Kand an d'Eltere ginn do dacks mat abezunn. An do schwätze mir jo och net vu Léien, wann ee sengem Kand seet, dass den Téi gutt schmaacht, oder?

Traditiounen a fiktiv Personnage wéi de Kleesche brénge wichteg Momenter fir d'Famill. Et stäerkt d'Bezéiung tëscht de Kanner an hiren Elteren a bréngt Freed. Dat weisen och wëssenschaftlech Etüden. "Och wann ee soe muss, dass et net vill Fuerschung zu dësem Sujet gëtt. Dat weist, dass dës Fro nach net esou dacks opkomm ass, wat dat mat de Kanner wierklech mécht", erkläert d'Pascale Engel.

Déi meescht Kanner fannen et selwer eraus

Egal wéi gutt d'Elteren de Kleesche spillen, een dofir engagéieren oder wierklech kucken, ob d'Kanner schlofen, éier si de Schong fëllen an d'Kaddoe placéieren, iergendwann fënnt d'Kand awer eraus, wat a wien hannert dem Kleesche stécht.

Dat zum Beispill, well d'Kand de "Kleeschen" erwëscht, vu Kolleegen eppes héiert oder awer de Monni erkennt, deen hannert dem wäisse Baart an dem roude Kostüm stécht.

Wann d'Kand een dann dorop uschwätzt, sollen d'Elteren och oppen an éierlech äntweren an dat un d'Alter vum Kand upassen. Etüde weisen och, dass Kanner d'Traditioun weiderféiere wëllen, obwuel si net méi un de Kleesche gleewen.

De Kleeschen: Traditioun, Zesummesinn an eng flott Zäit hunn

Jiddereen op seng Manéier

Nieft de wëssenschaftlechen Erkenntnisser ass een Aspekt fir d'Fuerscherin a Kannerpsychologin awer besonnesch wichteg: "Jidderee soll säin eegene Wee wielen. Et gi keng richteg oder falsch Äntwerten. An dat och net vu Professionellen."



An dat gëllt net nëmme fir de Kleeschen, mee fir all fiktiv Figuren, déi een an der Kandheet begleeden.

"Kanner iwwert de Kleeschen opklären"

Wat genee hannert dem Kleesche stécht a wisou mir de Schong virun d'Dier stellen, kënnt Dir hei noliesen.