De ganzen Dag iwwer gëtt sech zu Senneng concertéiert an ëm 11 Auer kënnt d'Regierung beieneen. Aktuell bleiwen awer all déi decidéiert Mesuren en place.

Wéinst dem aussergewéinleche Wieder gouf eng Alerte rouge deklaréiert.

Virun 8 Auer e Mëttwoch de Moie war Krisecellule schonn zwee Mol um Sennenger Schlass beieneen. Dat huet den Inneminister Léon Gloden am RTL-Journal confirméiert.

Extrait Léon Gloden

Op där Plaz huet de Minister nach emol den Appell un d'Leit gemaach, datt se sollen doheem bleiwen, wa se nëmme kënnen.

Schonn en Dënschdeg ware verschidde Mesuren decidéiert ginn, ënner anerem, datt keng Schoul ass an datt de Camionstrafic op der Autobunn verbueden ass. Nei ass dann awer d'Meldung, datt verschidde Bussen, déi de Grand-Duché mat den Nopeschlänner verbënnt, wäerten ausfalen. Betraff sinn aktuell verschidde Linnen a Richtung Frankräich an a Richtung Saarland. All D'Detailer ginn et am Communiqué vum Gouvernement.

Déi zoustänneg Verwaltunge sinn an Alerte gesat ginn. E wier een och am Kontakt mat den Autoritéiten aus der Groussregioun, sou nach de Léon Gloden.

An engem Schreiwes deelt d'Cellule de Crise mat, datt wuel am Laf vum Nomëtteg d'Temperature kéinte klammen a sech de Glëtz lues a lues a Schnéi ëmwandelt. Bis 14 Auer wéilt een awer d'Vigilance bäihalen an d'Situatioun am Land am Bléck behalen.

Déi aktuellsten Decisioune vun der Krisecellule fannt der um Site vum Gouvernement

D'Schreiwes vun der Krisecellule

Avis de verglas fort: la vigilance reste de mise

Communiqué par : Cellule de crise

Réunion de la cellule de crise « intempéries » le mercredi 17 janvier

La cellule de crise « intempéries » s’est réunie de nouveau ce mercredi, 17 janvier 2024 à 7 et à 8 heures du matin, sous la présidence du ministre des Affaires intérieures, Léon Gloden, pour faire le point sur l’évolution de la situation.

À la suite du passage de pluies verglaçantes importantes depuis 6.00 heures du matin et qui perdureront jusqu’au début de l’après-midi (14.00 heures), la vigilance reste de mise.

Après une légère accalmie et une augmentation des températures durant l’après-midi, les précipitations pourront se transformer peu à peu en neige.

Situation ligne bus RegioZone

À cause de la situation météorologique actuelle les lignes de bus transfrontalières RegioZone vers la France et la Sarre sont interrompues.

Les lignes RegioZone suivantes sont concernées :

vers la France

501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 551, 601, 603, 605, 642, 703, 731

pour l’Allemagne (Saarland)

401, 402, 403, 404, 405

L’interdiction de circulation pour les camions > 7,5t reste maintenue sur l’ensemble du réseau autoroutier.

Les mesures communiquées hier soir par la cellule de crise sont maintenues.

Les conséquences possibles et les conseils de comportement peuvent être consultés sur le site www.infocrise.lu. Il est rappelé d’éviter tout déplacement non nécessaire et de rester chez soi, si possible.

La population est priée de suivre de près l’évolution de la situation auprès des sources officielles, www.meteolux.lu, www.infocrise.lu, @infocriseLU, @CGDISlux, ainsi que les médias nationaux.