Background am Gespréich (28. Mäerz)Den Aarbechtsminister Marc Spautz iwwert de Sozialdialog

Pit Everling
E Samschdeg ass den Aarbechtsminister Marc Spautz eisen Invité an der Emissioun Background am Gespréich um Radio.
Update: 28.03.2026 06:00

D‘Kaz ass aus dem Sak. Beim Mindestloun gëtt et keng strukturell Erhéijung, mä d‘Regierung beléisst et bei der Indextranche an dem Reajustement.

D‘Gewerkschafte sinn ausser sech a schwätze vum definitiven Doud vum Lëtzebuerger Sozialdialog.

Mir froen den Aarbechtsminister, wéi d‘Regierung hir Decisioun begrënnt, op wat fir gewerkschaftlech Reaktiounen d‘Koalitioun sech astellt a wat sech - mat Bléck op aner Dossieren - generell fir d‘Zukunft vum Sozialdialog erwaart gëtt.

Invité am RTL-Background ass déi Kéier den CSV-Aarbechtsminister Marc Spautz.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

“Background am Gespréich” leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream um Internet respektiv an der App (Audio a Video). Dono ass d’Emissioun op RTL.LU an um RTL Play zu all Ament nach eemol ze lauschteren oder ze kucken - an der Rubrik “Radio” bei Emissiounen “Background” wielen.

