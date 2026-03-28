Background am Gespréich (28. Mäerz)Den Aarbechtsminister Marc Spautz iwwert de Sozialdialog

D‘Kaz ass aus dem Sak. Beim Mindestloun gëtt et keng strukturell Erhéijung, mä d‘Regierung beléisst et bei der Indextranche an dem Reajustement.
D‘Gewerkschafte sinn ausser sech a schwätze vum definitiven Doud vum Lëtzebuerger Sozialdialog.
Mir froen den Aarbechtsminister, wéi d‘Regierung hir Decisioun begrënnt, op wat fir gewerkschaftlech Reaktiounen d‘Koalitioun sech astellt a wat sech - mat Bléck op aner Dossieren - generell fir d‘Zukunft vum Sozialdialog erwaart gëtt.
Invité am RTL-Background ass déi Kéier den CSV-Aarbechtsminister Marc Spautz.
