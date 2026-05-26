RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Bitt weder néideg juristesch Ofsécherung, nach erwaarte PerspektivenOGBL an LCGB kritiséiere Gesetzesentworf iwwer Opwäertung vum Infirmiersberuff

RTL Lëtzebuerg
Amplaz vun enger ambitiéiser Reform, géif den Text an der Haaptsaach Kompetenzen, déi et scho ginn, restrukturéieren an ëmformuléieren.
Update: 26.05.2026 13:15
© PEAKSTOCK / SCIENCE PHOTO LIBRAR / LDA / Science Photo Library via AFP

D'Gewerkschaften OGBL an LCGB reagéieren an engem Communiqué op de Gesetzesprojet, dee virgesäit, de Beruff vum Infirmier opzewäerten a méi attraktiv ze maachen. Dëse gouf jo am Mäerz vun der zoustänneger Ministesch Martine Deprez deposéiert. De Gewerkschaften no géif den Text net wäit genuch goen: amplaz vun enger ambitiéiser Reform, géif den Text an der Haaptsaach Kompetenzen, déi et scho ginn, restrukturéieren an ëmformuléieren.

Invité vun der Redaktioun (11. Mee) - Anne-Marie Hanff
ANIL kritiséiert Gesetzesprojet: D'Stëmm vun den Infirmièrë gouf ignoréiert
Reaktioun op d'Kritik vun der ANIL
Aarbechtsgrupp kënnt réischt zesummen, net all Propos konnt schonn opgeholl ginn, sou d'Martine Deprez

Et géif och kee Kader geschaaft ginn, an deem Infirmierë méi Autonomie kéinte kréien. Obwuel d'Infirmieren eng zentral Achs vun eisem Gesondheetssystem géifen duerstellen, esou géife se mam Gesetzesprojet weder déi néideg juristesch Ofsécherung, nach déi erwaarte professionell Perspektive gebuede kréien, esou nach d'Gewerkschaften.

De Communiqué vun de Gewerkschaften

Am meeschte gelies
Läich vun 12 Joer alem Jong fonnt
16 Joer ale Jugendlechen an der Bretagne festgeholl
Video
Rettungsasaz zu Gréiwemaacher
Mann gouf aus der Musel gerett an huet misse reaniméiert ginn
Rettungshelikopter zu Miedernach
6 Blesséierter bei Kollisioun tëscht zwee Autoen
Traditioun op Päischtdënschdeg
D'Iechternacher Sprangpressessioun ass bei beschtem Wieder amgaangen
Fotoen
Pëtrolsmarché
Vakanzesaison mécht Drock op d'Reserven an d'Präisser
Video
Audio
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Een däischtert Kapitel aus dem 2. Weltkrich
Méi wéi 100 Lëtzebuerger ware Member vun der Waffen-SS
Audio
Fotoen
0
Auto géint Mauer respektiv géint Leitplank
Zwee Blesséierter bei Accidenter op eise Stroossen
Gréiwemaacher
Mann, deen an d'Musel gesprongen ass, huet net iwwerlieft
Déidlechen Accident
22 Joer al Motocyclistin no Accident am Mëllerdall gestuerwen
76. Editioun mam Motto "een Dag wéi am Film"
Och aus dem Ausland komme vill Leit op d'Gënzefest
Video
Fotoen
1
Invité vun der Redaktioun (26. Mee) - Clara Moraru
Independantë kotiséiere méi, sinn awer manner geschützt
Video
Audio
12
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.