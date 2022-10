E Samschdeg ass den LCGB-Nationalpresident eisen Invité an der Emissioun Background am Gespréich um Radio.

D'Gewerkschafte goufe gegrënnt, fir ekonomesch Krise mat ze meeschteren an de Leit déi schaffen, eng Stëmm ze ginn.

Verhandlunge mam Patronat, Loun-Debatten, a wann et muss sinn, zum Streik appelléieren: d'Syndikater mësche sech an an hiewen d'Stëmm. Dat mécht zanter 100 Joer och den LCGB.

Sinn esou Gewerkschaftsstrukturen net awer aus der Zäit gefall?

Mussen net den Aarbechtsmodell an d'-Zäite komplett iwwerduecht ginn?

A gëtt et nach de wierkleche soziale Fortschrëtt a Fridden?

Dës Froe stellen mer e Samschdeg dem LCGB-Nationalpresident Patrick Dury. De Rendez-vous fir de Background ass wéi gewinnt tëscht 12 an 13 Auer um Radio oder mat Bild an Toun op der App an Online op rtl.lu.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

"Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream um Internet respektiv an der App (Audio a Video). Dono ass d'Emissioun op RTL.LU an um RTL Play zu all Ament nach eemol ze lauschteren oder ze kucken - an der Rubrik "Radio" bei Emissiounen "Background" wielen.