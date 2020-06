E Méindeg de Moien ass d'Familljeministesch eis Invitée vun der Redaktioun.

Mir schwätzen iwwer d’Problemer am Blannenheem an d’Situatioun an den Altersheemer an anere Foyeren.

Mussen eeler Leit sech nach extra schützen? An hunn d’Famille keng Lobby an der Regierung, well d’Spillplazen nach ëmmer zou sinn?

Ënnert anerem doriwwer diskutéiere mer e Méindeg de Moie géint 10 op 8 live mat der DP-Ministesch Corinne Cahen.

